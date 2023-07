FCR: Neuer Gegner wird dringend gesucht

DTV erweist sich im Fußball-Testspiel als hartnäckig – 09/35 probt gegen Ayyildiz.

Remscheid. Es war der erhoffte Härtetest. Nach dem 1:2 (0:0) zwischen dem Dabringhauser TV und dem FC Remscheid herrschte weitgehend Einigkeit. Der gastgebende Fußball-Bezirksligist und der -Landesligist waren während der 90 Minuten ordentlich gefordert worden. „Ich finde, wir haben uns gut präsentiert“, sagte Acar Sar, der den urlaubenden Luciano Velardi auf der DTV-Trainerbank vertrat. „Man hat gemerkt, dass wir zuletzt gegen Velbert einige Körner gelassen haben“, fand Ferdi Gülenc auf FCR-Seite. Beides traf zu.

Und so wurde die Partie zu einer Willenssache. Die Gäste gewannen verdient, weil sie – vor allem in der ersten Hälfte – eine Vielzahl von Chancen hatten. Man denke an die Pfostentreffer von Michele Buscemi und Ahmed Al Khalil. Ihre Treffer allerdings fielen erst nach der Pause. Nach verheerenden Dabringhauser Abwehrfehlern. Vittorio Di Mari (55.) und Germano Bonanno (76.) nutzten diese eiskalt. Für den DTV hatte Maurizio Lo Pinto ausgeglichen (69.). Beide Mannschaften hatten krankheitsbedingt auf Führungsspieler verzichtet. So fehlte bei den Lilafarbenen der zuletzt so starke Marvin Dattner, bei den Remscheidern war es Daniel Saibert. Und was gab es sonst? Bei den Gästen Freude über den Besuch von Ex-Trainer Marcel Heinemann und Ärger über die Spielabsage des 1. FC Mönchengladbach. Jetzt sucht man für den letzten Test vor dem Saisonbeginn am 30. Juli dringend einen neuen Gegner.

Diesen Sonntag steht zunächst einmal im Röntgen-Stadion die Partie gegen den gleichklassigen SV Hohenlimburg an. (15 Uhr). Bereits am Samstag um 15.30 Uhr probt der DTV am Höferhof gegen den Bezirksligisten VfR Hangelar.

Der Landesligist aus Wermelskirchen hat zur Zeit viele Ausfälle zu beklagen

Zu einem interessanten Vergleich kommt es am Sonntag um 11.30 Uhr im Dönges-Eifgen-Stadion, wo der Landesligist SV 09/35 Wermelskirchen auf den Bezirksligisten SC Ayyildiz trifft. „Wir müssen sehen, dass wir die Abläufe automatisieren“, sagt „Pille“ Frohn, der Trainer Sebastian Pichura (Hochzeitsreise) als Chef auf der Bank vertritt. „Wir wollen zeigen, dass wir der Landesligist sind, und das Spiel gewinnen.“ Eray Yigiter, Frederik Streit, Resit Cetin und Nick Salpetro sind verletzt, Luca Lilliu, Leo Fronia, Aydin Türksoy und Maxim Vlasiuc kehren in den Kader zurück.

Beim SCA schaut man auf eine erfolgreiche Woche zurück. Trainer Furkan Köstereli meint: „Die Jungs haben gut trainiert.“ Zudem gibt es drei Neuverpflichtungen. Unter anderem kommt Dan Alvin aus der 4. französischen Liga. Köstereli: „Die Spieler werden frischen Wind reinbringen.“

+ Hakan Sagmak (Born) wurde am Auge operiert. © Tim Janowski

Erhebliche Personalnot herrscht beim Bezirksligisten SSV Bergisch Born vor, der für die Partie gegen den SV Altenberg (Fr., 20 Uhr) deshalb kurzfristig drei A-Jugendliche in den Kader hochgezogen hat. „So schnell geht das“, sagt Trainer Tim Janowski. Er ist froh, dass seine Mannschaft am Wochenende frei hat und sich regenerieren kann. Hakan Sagmak ist am Auge operiert worden.

Mit dem SSV Dhünn und dem SC Heide treffen am Sonntag um 13 Uhr an der Staelsmühle zwei Spitzenteams der vergangenen Kreisliga-A-Saison aufeinander. Jetzt sind sie durch eine Liga getrennt. Der SSV ist aufgestiegen.