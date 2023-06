FCR: Brüder sorgen für weitere Optionen

In der kommenden Saison gibt es einige Wechsel. Ein Brüderpaar kommt nun vom Rivalen in der Landesliga zum FC Remscheid.

Remscheid. Ein Brüderpaar soll dem Kader des FC Remscheid in der neuen Saison in der Fußball-Landesliga noch mehr Tiefe verleihen. Lutonda Ntiti (26) und Gloire Sunda (21) kommen von Ligarivalen DV Solingen und dürften im Hinblick auf die kräftezehrende Saison weitere Optionen darstellen.

Schon am Sonntag hatten die beiden beim Trainingsstart mitgemischt und einen guten Eindruck hinterlassen. Jetzt wurden sich Verein und Spieler einig. Gerade der Ältere der beiden hat schon eine spannende Laufbahn hinter sich, hat unter anderem in der Oberliga gespielt. Bevor Lutonda Ntiti im Winter nach Solingen gewechselt ist (elf Spiele, zwei Tore), hatte er bereits ein halbes Jahr für den FCR II gespielt und mit zwölf Treffern in 14 Partien auf sich aufmerksam gemacht. Am liebsten bekleidet er die Position hinter den Spitzen. Sein Bruder Gloire Sunda ist defensiv vielfältig einsetzbar. ad

Lesen Sie mehrt aus dem Lokalsport der Region.