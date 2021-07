Favoriten wanken, fallen aber nicht

In vier Spielen gibt es für Remscheider Teams vier zum Teil knappe Niederlagen.

Regionalliga, Herren 50: SC Rot-Weiß Remscheid – TC RW Porz 3:6. Beim zweiten Spiel innerhalb von drei Tagen bekam es der SC mit einem weiteren Topgegner zu tun. Nach den Einzeln stand es 3:3 – Rot-Weiß bewegte sich auf Augenhöhe. Pieter van Houten, Koen Bergs und Ralph Träger hatten für die Punkte gesorgt. Pech, dass die Remscheider in den Doppeln verletzungsbedingt auf Mathias Huning verzichten mussten. Trotz der Niederlage belegt man weiterhin den dritten Rang und will diesen am 15. Juni in Rheine verteidigen.

Regionalliga, Herren 55: SC Rot-Weiß Remscheid – TC GW Lese Köln 3:6. Das Team von der Hägener Straße bezog eine weitere Niederlage. Was unter anderem damit zu tun hatte, dass die Domstädter mit Angelo Tanganelli die Nummer 2 der ITF-Weltrangliste in dieser Altersklasse aufbieten konnten. Frank Piesker war chancenlos. Für den einzigen Punkt der Remscheider sorgte Jürgen Höh, der als Herren-60-Spieler an Position sechs zum Einsatz kam und in zwei Sätzen gewann. Zwei weitere Punkte wurden Rot-Weiß erst nachträglich zugesprochen, weil Köln zwei Doppel falsch aufgestellt hatte. Ein Kuriosum. Am 15. Juni erwartet man um 13 Uhr mit dem TC Bredeney den Top-Favoriten auf die Westdeutsche Meisterschaft.

Niederrheinliga, Herren 30: TC Grün-Weiß Lennep – TuS St. Hubert 4:5. Es war ein echtes Spitzenspiel vor einer guten Kulisse, in dem sich der große Favorit erst in den Doppeln durchsetze. Die Gäste, die sich den Aufstieg auf die Fahnen geschrieben haben, gingen nach zwei Einzeln erwartungsgemäß in Führung. Doch dann folgten Siege von Lars Buchholz, Dennis Kürten und Ullrich Klatt. Nach zwei Niederlagen der Lenneper im Doppel war dann die Entscheidung gefallen. Marcel Grote/Robin Kürten verkürzten noch auf 4:5. „Schade. Wir haben den Favoriten zumindest ordentlich geärgert“, meinte GW-Teamsprecher Dennis Bonna.

Niederrheinliga. Herren 60: SC Rot-Weiß Remscheid – Meiderich 03 4:5. Nah dran an einer Riesenüberraschung war der SC Rot-Weiß. Gegen den erklärten Aufstiegsfavoriten trotzte der Gastgeber allen personellen Problemen. Wie der Verletzung von Richard Kudelka, der mit einer Armverletzung aufgeben musste. Oder den Rückenschmerzen von Werner Fritzsche, der sich trotzdem durchbiss. Letzterer sagte: „Die Duisburger werden froh sein, dass sie das Ding nach Hause geschaukelt haben.“ Ralph Schöpp, Frank Hemmerling und Jörgen Höh gewannen in den Einzeln, dazu kam ein Doppelpunkt durch Schöpp/Hemmerling. ad/pk