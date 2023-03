Fatih Kurt zieht mit dem Spitzenreiter gleich

Wettstreit nimmt Fahrt auf.

Von Peter Brinkmann

Fatih Kurt hat beim beliebten Wettbewerb um die begehrte RGA-Torjägertrophäe mit dem aktuell Führenden gleich gezogen. Der Bezirksliga-Torjäger des SC Ayyildiz Remscheid erzielte beim 3:1-Auswärtserfolg gegen den SC 08 Radevormwald seinen 16. Saisontreffer. Nun teilt sich Kurt die Spitze mit seinem ehemaligen Teamgefährten Luca Lenz, der in der Winterpause nach Wuppertal abgewandert ist.

Der SCA-Stürmer hat nun einen Vorsprung von drei Toren auf Fynn Schneider vom SC 08 Radevormwald (13), der im Derby am Sonntag nicht einnetzen konnte. Auf den weiteren Rängen liegen Jannik Hoffmeister vom SSV Bergisch Born (10) und Eray Yigiter vom SV 09/35 Wermelskirchen. Er steuerte in der Landesliga einen Treffer zum 2:0-Erfolg über TuSEM Essen bei und erhöhte somit sein Konto auf neun Tore. Nachdem am ersten Spieltag nach der Winterpause alle noch etwas Ladehemmung hatten, scheint Wettstreit um den Goldenen Schuh nun endlich wieder Fahrt aufzunehmen.

Die aktuellen Platzierungen

1. Fatih Kurt (SCA), Luca Lenz (Ex-SCA, je 16)

2. Fynn Schneider (SC 08, 13)

3. Jannik Hoffmeister (Born, 10)

4. Eray Yigiter (SV 09/35, 9)

5. Leo Fronia (SV 09/35), Francesco Di Donato (FCR), Nick Salpetro (Born, je 8)

6. Clinton Mampuya, Aydin Türksoy (beide SV 09/35, je 7)

7. Ahmed Öztürk, Justin Lüdtke (beide DTV), Titus Hoffmann, Joel Schneider (beide Rade, alle je 6).