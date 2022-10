Fatih Kurt versüßt den Einstand von Axel Kilz

SCA-Spieler alleine vorne.

Von Peter Brinkmann

Fatih Kurt vom SC Ayyildiz Remscheid avancierte zum Akteur des Spieltags. Der Bezirksliga-Torjäger schlug in der Partie gegen den TSV Solingen doppelt zu und war damit maßgeblich am 4:1-Auswärtssieg beteiligt. Der neue SCA-Coach Axel Kilz feierte somit einen Einstand nach Maß. Außerdem hat sich Kurt durch diesen Doppelpack beim Wettbewerb um die beliebte RGA-Torjägertrophäe die alleinige Führung gesichert. Mit elf Treffern thront Fatih Kurt alleine ganz oben, da sein härtester Kontrahent Fynn Schneider (SC 08 Rade) mit leeren Händen aus Wuppertal zurückkehrte. Die Kollenberger kassierten beim TSV Ronsdorf zudem eine bittere 1:6-Pleite. Auf dem dritten Platz lauert Luca Lenz (8), der für Ayyildiz in der Klingenstadt auch einmal erfolgreich war. Zu den Verfolgern mit jeweils sechs Erfolgen gesellen sich mit Leo Fronia vom SV 09/35 Wermelskirchen und Francesco Di Donato vom FC Remscheid zwei Akteure aus der Landesliga.

Die aktuellen Platzierungen:

1. Fatih Kurt (SCA, 11 Tore).

2. Fynn Schneider (SC 08 Rade, 9).

3. Luca Lenz (SCA, 8).

4. Leo Fronia (SV 09/35), Francesco Di Donato (FCR), Jannik Hoffmeister (Born), Justin Lüdtke (DTV, je 6).

5. Patrick Posavec (FCR), Aydin Türksoy, Eray Yigiter (beide SV 09/35), Nick Salpetro (Born), Joel Schneider (SC 08 Rade, je 5).