Fatih Kurt baut seine Führung weiter aus

Der SCA-Stürmer erzielte seinen 18. Saisontreffer.

Von Peter Brinkmann

Der Torschütze vom Dienst hat wieder zugeschlagen. Und dieser Treffer kann in der Endabrechnung für den SC Ayyildiz in der Bezirksliga noch ganz wichtig sein. Fatih Kurt sicherte mit seinem Treffer das 1:1-Remis gegen den SSV Berghausen. Damit hat der SCA-Stürmer seinen 18. Saisontreffer erzielt und seine Führung beim Wettbewerb um die begehrte RGA-Torjägertrophäe ausgebaut. Kurts härtester Kontrahent beim Kampf um den Goldenen Schuh blieb diesmal ohne Erfolg. Immerhin holte Fynn Schneider, der bisher 15-mal getroffen hat, mit dem SC 08 Rade ebenfalls ein 1:1-Unentschieden beim BV Gräfrath. Von den Akteuren im weiteren Blickfeld hat erneut Aydin Türksoy von sich reden gemacht. Der Eifgen-Kicker spielte mit dem SV 09/35 Wermelskirchen 2:2 gegen den SC Velbert. Und Türksoy hatte seine Farben früh in Führung gebracht und somit schon seinen zehnten Saisontreffer in der Landesliga erzielt. Noch sind einige Spieltage zu absolvieren. Man darf gespannt sein, welcher Akteur die Nachfolge des amtierenden Schuh-Gewinners Francesco Di Donato antreten wird.

Die aktuellen Platzierungen:

1. Fatih Kurt (SCA, 18).

2. Luca Lenz (Ex-SCA, 16 Tore).

3. Fynn Schneider (SC 08 Rade,15).

4. Aydin Türksoy (SV 09/35), Jannik Hoffmeister (Born, je 10).

5. Leo Fronia, Eray Yigiter (beide SV 09/35, je 9).

6. Clinton Mampuya (SV 09/35), Francesco Di Donato (FCR), Nick Salpetro (Born, je 8).