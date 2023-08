Fast hätte es gereicht, aber nur fast . . .

Burscheid. Schade! Wirklich schade! Die Fußballerinnen der TG Hilgen sind mit einer 1:2 (1:1)-Heimniederlage in die Landesliga-Saison gestartet. Dabei präsentierte sich der Aufsteiger trotz personeller Nöte (auf mehrere Leistungsträgerinnen musste verzichtet werden) als absolut konkurrenzfähig und hätte ein Remis durchaus verdient gehabt. Ein Sonntagschuss sieben Minuten vor dem Ende riss die Turngemeinde aber doch noch aus allen Träumen. Trainer Tim Klammer sagte: „Der Ball hat dreimal die Richtung gewechselt.“ Schon nach drei Minuten war der Vorjahresvierte aus Krefeld in Führung gegangen. Nach Alena Tenels Ausgleich (13.) war Hilgen am Drücker und bis zur Pause die bessere Mannschaft. Später dann ging ein wenig die Struktur verloren. Uerdingen wurde in den Zweikämpfen giftiger, lief höher an und übte viel Druck aus. Bemerkenswert, dass die TGH entschlossen gegenhielt und sich als Bereicherung für die Landesliga präsentierte. Bis der Fernschuss die Richtung wechselte. Einmal, zweimal, dreimal . . . ad