Fast alle an Bord – schon läuft es bei der HGR

HGR überzeugt in der Oberliga gegen Aufderhöhe. Rade verliert erneut in der Verbandsliga. TuS schlägt den Zweiten.

Von Andreas Dach und Marc Jörgens

Oberliga: HG Remscheid – TSV Aufderhöhe 26:23 (12:11). Der Nachbar aus Solingen wird zunehmend zum Lieblingsgegner der HGR. Nach dem knappen Hinspielsieg machte es die Mannschaft von Lukas Steinhoff beim Wiedersehen in eigener Halle etwas deutlicher. Ist Remscheid angesichts vieler Querverbindungen nach Aufderhöhe etwa motivierter als in anderen Spielen? Davon wollte der Trainer, der sich am Freitag beim Abschlusstraining eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen hat, nichts wissen. Er sagte: „Das hat etwas damit zu tun, dass bei uns endlich alle wieder an Bord sind. Dann kann man Handball spielen.“

Und wie die HGR das tat. Einsatzfreudig bis zur letzten Minute, Werbung in eigener Sache machend. „Das war gut“, fand auch Manager Ralf Hesse. Der Gastgeber hatte nur einmal zurückgelegen (0:1), danach die Partie und den Gegner bestimmt. Am deutlichsten hatte sich die HGR Mitte der zweiten Halbzeit abgesetzt (22:15).

André Niese fand nach längerer Verletzungspause gleich wieder einen guten Rhythmus auf Halbrechts, feierte ein gelungenes Comeback. Eine ähnlich starke Leistung bot Tobias Uibel. Der Kreisläufer setzte hinten und vorne prägende Akzente. „Es ist mir aber schon schwergefallen“, gab der Zwei-Meter-Mann zu. Dabei reicht die Kraft noch für 60 Minuten: Alle seine fünf Tore warf er nach dem Seitenwechsel. Es ist kein Zufall, dass sich Steinhoff mit dem angekündigten Karriereende Uibels nicht abfinden mag: „Er tut uns handballerisch und menschlich unglaublich gut. Vielleicht können wir ihn ja noch für eine Spielzeit überzeugen.“

Aufderhöhe hatte in Frank Berblinger seinen auffälligsten Akteur. Nicht nur die Siebenmeter des Rechtsaußen sind immer noch eine Augenweide. Der Routinier, der auch Trainer des TuS Wermelskirchen ist, ärgerte sich über die Phase direkt nach der Pause: „Da ist die HGR davongezogen.“

Verbandsliga: HSG Radevormwald/Herbeck – SG Langenfeld II 30:41 (13:19). Das Ergebnis klingt erschütternd. Wieder mal. Wer aber gesehen hat, wie aufopferungsvoll das Schlusslicht sich gewehrt hat, wird die Worte des zum Saisonende scheidenden Trainers Markus Eigenbrod nachvollziehen können. Der hatte gesagt: „Das war nicht so derbe, wie es auf den ersten Blick aussieht.“ Bis Mitte der zweiten Hälfte hatte die HSG viel Gegenwehr geleistet und das Ergebnis mit 20:25 (45.) erträglich gestaltet. Erst gegen Ende hin gab der künftige Landesligist alle Fäden aus der Hand, brach etwas ein.

Bälle, die vorher noch gesessen hatten, landeten plötzlich an Pfosten oder Latte. Hinzu kamen Zeitstrafen und verworfene Siebenmeter. „Gefühlt war mehr für uns drin“, fand Eigenbrod. „Von uns war es eine gute kämpferische Einstellung. Es war aber schwierig, die robusten Langenfelder effektiv zu verteidigen.“

Verbandsliga: TuS Wermelskirchen – TV Ratingen 32:29 (15:15). Bravo, TuS! Mit einer überzeugenden Leistung schlugen die Wermelskirchener in eigener Halle den Tabellenzweiten TV Ratingen absolut verdient. „Wir bekommen mehr und mehr Struktur in unser Spiel“, strahlte TuS-Erfolgstrainer Frank Berblinger nach der temporeichen Begegnung über das ganze Gesicht.

In einer Partie, welche sich lange auf Augenhöhe abgespielt hatte, setzte sich am Ende das Team mit der etwas besseren Deckung durch. Gerade in den letzten Minuten stand der TuS hinten mit dem guten Torwart Marco Faust im Rücken bombensicher. Und im Angriffsspiel waren die Hausherren sehr variabel. Bezeichnend, dass sich die Tore auf neun unterschiedliche Feldspieler verteilten.

TORE HG REMSCHEID Saalmann (9/3), Uibel (5), Niese (4), Baier (3), Pütz, Voß (je 2), Krajnik (1). HSG RADEVORMWALD/HERBECK Festag (10/2), Jähnichen (8), Dietzel (4), Franken (3), Breuer, Hackländer (je 2), Bonekämper (1). TUS WERMELSKIRCHEN Sichelschmidt (6), Biesenroth (6/4), Rother (5), Faust (4), Niegetiet (3), Schnellhardt (3/1), Schusdzarra, Tebbe (je 2), Hill (1).

„Wir haben immer gesagt, dass wir den Kampf um Platz zwei so lange wie möglich offen halten wollen“, hat Berblinger noch viel vor mit seinen Spielern. Da passte es ins Bild, dass man sich am Freitag auf eine gemeinsame Zukunft geeinigt hat. Abteilungsleiter Eckhard Schmied bestätigte: „Frank bleibt auf jeden Fall eine weitere Saison bei uns.“