IGR: Fans feiern die Vize-Meisterschaft

In der Halle Hackenberg waren die Fans hautnah dabei, als Daniel Strieder vor dem ERG-Tor alles gab. Am Ende vergebens.

Remscheid kann das Abwehrbollwerk einfach nicht knacken. Halle platzt aus allen Nähten.

Von Peter Kuhlendahl

Die Silbermedaille, die ihnen der Remscheider Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz am Sonntagnachmittag umhängte, dürfte schwer wie Blei gewesen sein. Noch schlimmer war es für die Spieler der IGR Remscheid, im Anschluss an die Ehrung darauf zu warten, dass die Akteure der ERG Iserlohn schließlich den Pokal in die Luft stemmen konnten und damit symbolisierten, dass sie die Deutsche Meisterschaft gewonnen haben.

Waren es zunächst noch versteinerte Mienen bei den Akteuren, flossen bei Kapitän Yannick Peinke und Keeper Moritz Kreidewolf Tränen des Frusts. Nach der 1:3 (1:1)-Niederlage im Hinspiel am Samstagnachmittag unterlagen die Remscheider auch am Sonntagnachmittag in eigener Halle gegen den alten und neuen Deutschen Meister aus dem Sauerland mit 3:4 (0:1) und zogen im Kampf um den Titel den Kürzeren.

Sauerländer duschen im Sekt- und Konfettiregen

Dabei hatten die Remscheider in beiden Spielen aber einen starken Eindruck hinterlassen. Dieses Gespür hatten auch die Fans, die ihr Team in der proppevollen Halle, in die fast keine Maus mehr reinpasste, bereits in den letzten Minuten vor dem Abpfiff lautstark feierten. Und als die Ehrungen vorbei waren, hallte immer wieder ein „Vize-Meister, Vize-Meister“ durch die Halle. Doch dies schien bei den IGR-Spielern nicht anzukommen. Sie hockten frustriert im Kreis oder ausgelaugt an der Bande.

Dagegen „duschten“ die Sauerländer im Konfetti- und Sektregen und ließen sich von ihren Anhängern gebührend feiern. Mit ihrer Erfahrung ließen sie am Sonntag gar nichts anbrennen. Dabei spielte ihnen natürlich in die Karten, dass Kai Milewski bereits in der fünften Minute aus der Drehung das 1:0 erzielte.

Spätestens da dürfte allen klar gewesen sein, dass die IGR nun vor einer Herkulesaufgabe stehen würden. Die Abwehrspezialisten aus dem Sauerland rührten nun noch mehr Beton in der Defensive an und ließen die Remscheider anrennen. Und so ähnelte die Partie über weite Strecken dem ersten Spiel am Samstag in Iserlohn.

Nicht eine zwingende Chance erspielten sich die Gastgeber. Und hatten sogar noch Glück, dass die Gäste Sekunden vor der Pause nur den Pfosten trafen und zuvor mit einem Penalty an Kreidewolf gescheitert waren.

In Überzahl – Daniel Strieder hatte kurz vor der Pause eine Zeitstrafe kassiert – machte der Meister dann aber kurzen Prozess. André Costa erhöhte auf 2:0. Doch selbst das schockte weder die IGR noch ihre Fans. Die Anfeuerung ließ nicht nach, und als Strieder auf 1:2 verkürzte (30.), tobte die Halle, da endlich der erste Treffer für die Hausherren gefallen war.

Nach dem Schlusspfiff sinken alle wie in Zeitlupe zu Boden

Von diesem Zeitpunkt ging es plötzlich Schlag auf Schlag. Die Iserlohner ließen bereits im Gefühl des Sieges ihre Taktik Taktik sein, agierten offensiver und wurden belohnt. Der Schweizer Andreas Münger, den die ERG eigens für die Schlussphase der Meisterschaft und die Play-offs eingekauft hatte, traf zum 3:1. Jetzt gab es endgültig keine Fragen mehr, wer den Titel gewinnen würde.

Aber auch nun ließen die Remscheider die Köpfe nicht hängen. Alexander Ober erzielte den zweiten Treffer für die IGR (36.), die im Anschluss auch zweimal Pech hatte. Erst setzte Peinke die Kugel an den Pfosten. Dann scheiterte der IGR-Kapitän in einer Eins-gegen-Eins-Situation am Iserlohner Keeper Patrick Glowka.

Besser machten es erneut die Gäste, die wieder durch Münger zum 4:2 kamen (49.). Dass Peinke Sekunden vor dem Ende doch noch traf, ging da schon im Meisterjubel der Iserlohner unter.

Als die Schlusssirene ertönte, sanken die Remscheider nach den Anstrengungen der vergangenen Wochen wie in Zeitlupe zu Boden. Dagegen hatten die Iserlohner im Gefühl des Erfolges noch genug Kräfte, um wie kleine Kinder durch die Halle Hackenberg zu tollen.

