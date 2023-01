Volles Programm für den FSC Remscheid

Beim FSC Remscheid fiebert man dem Wettkampfjahr 2023 entgegen. Unter anderem stehen Welt- und Europameisterschaften auf dem Programm. Der FSC-Präsident Klaus Mathies verspricht schon: „Alle in unserem Verein vertretenen Disziplinen sollen auch wahrgenommen werden.“ Bedeutet: Vierer- und Achter-Formation, Ziel- und Stilspringen, Speed-Skydiving und Kappenformationsspringen. Doch nicht nur das: Auch im Bergischen Land sollen und wollen Springerinnen und Springer ihr Können zeigen. Mathies deutet an: „Remscheid, Solingen und Wuppertal sind dabei eingeschlossen.“ Man darf also schon mal gespannt sein. ad