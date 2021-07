IGR fährt ohne Druck zum Supercup

Männer und Frauen sind am Wochenende in Herringen am Ball. Pokal wird ausgelost.

Von Andreas Dach

Der Supercup kommt für die IGR Remscheid früh, sehr früh. Wenn es am kommenden Samstag und Sonntag zur zweiten Auflage des Zusammentreffens der besten deutschen Rollhockey-Mannschaften kommt, gehen Männer und Frauen der Bergischen in der Herringer Glückauf-Sporthalle gewiss nicht als Favoriten ins Rennen. „Wir sind froh, auf die Rollen zu kommen“, sagt der Vorsitzende Georg Feldhoff.

Hinter der IGR liegen aus trainingsspezifischer Sicht keine einfachen Wochen. Die Halle Hackenberg bekommt einen neuen Boden und eine neue Bande – da sind Kreativität und Flexibilität angesagt. Mal wird in Neuenkamp geübt, mal in Walsum, mal in Herten – der Aufwand, um einigermaßen in Form zu kommen, ist gewaltig.

Unter Druck steht die IGR in Herringen nicht

Letztlich wird der Supercup wichtig für die Spielpraxis sein. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. „Wir wollen in die Play-offs“, blickt Feldhoff bundesligamäßig schon weit voraus. „Darauf kommt es an, und dann müssen wir fit sein.“ Bedeutet: In Herringen will man sich gut verkaufen, steht aber (noch) nicht unter Druck.

Zumal die personellen Probleme bei den Männern erheblich sind. Daniel Strieder (Rekonvaleszent) und Fabian Selbach (Verdacht auf Meniskusschaden) stehen mit Knieverletzungen wohl noch länger nicht zur Verfügung, Joshua Dutt hat sich für ein halbes Jahr in die Staaten verabschiedet, und Julian Peinke wird es als frischgebackener Papa ein wenig ruhiger angehen lassen. Er ist noch nicht im Training.

Kein einfacher Start für den neuen Trainer Timo Meier, der seine Aufgabe mit viel Enthusiasmus angeht. Dazu gehört auch, dass er sich ein wenig früher von der U17-EM in Portugal verabschiedet, wohin er die deutsche Nationalmannschaft als Physiotherapeut begleitet hat. „Ich werde es rechtzeitig in die Halle schaffen“, hat er bereits angekündigt. Feldhoff hat erfreut zur Kenntnis genommen: „Er hängt sich echt rein.“

Dass es für die IGR um 17.30 Uhr im Supercup-Halbfinale gleich zum bergischen Derby gegen den RSC Cronenberg kommt, macht die Aufgabe am Samstag nicht leichter, dafür aber noch reizvoller.

+ Ausruhen wollen sich die Frauen der IGR in Herringen keinesfalls. © Holger Battefeld

Fest steht: Die Remscheider gehen angesichts der besonderen Umstände nicht als Favorit in das traditionsreiche Lokalduell. „Es ist aber auch nicht so, dass wir uns gar keine Chancen ausrechnen“, sagt Co-Trainer Markus Wilk, der in dieser Woche verantwortlich das Training geleitet und auch am Donnerstag zum Testspiel nach Walsum (bei Redaktionsschluss nicht beendet) begleitet hat. Zurück zum Supercup, bei dem die Männer des Gastgebers SK Germania Herringen und der TuS Düsseldorf-Nord am Samstag um 15.30 Uhr das erste Halbfinale bestreiten. Das Endspiel ist für Sonntag um 15 Uhr angesetzt.

IGR-Frauen: Reinert will nach Spanien, Pillenkamp ist dafür neu

Bei den Frauen ist die Situation ähnlich wie bei den Männern. „Die Vorbereitung ist nicht ideal gelaufen“, bestätigt Trainer Markus Feldhoff. „Deshalb werden wir für den Supercup kein Ziel formulieren.“ Klasse-Torhüterin Caro Reinert steht nicht mehr zur Verfügung. Die Nationalspielerin plant für den Beginn des Jahres einen Wechsel nach Spanien. Ihr Platz bei der IGR ist durch Annabelle Pillenkamp geschlossen worden, die vom RHC Recklinghausen gekommen ist und sich mit Leonie Hochstein einen sportlichen Wettstreit um den Platz im Kasten leisten wird.

GUT ZU WISSEN TERMIN Die IGR Remscheid trägt ihr Bundesligaspiel gegen Germania Herringen am 3. Oktober um 16 Uhr in der Sporthalle Hackenberg aus. Sollten die Arbeiten dort noch nicht abgeschlossen sein, würde man zeitnah das Heimrecht tauschen. FEIER Der Verein plant unabhängig von obigem Termin eine offizielle Eröffnungsfeier. „Damit möchten wir uns auch bei der Stadt bedanken“, sagt der Vorsitzende Georg Feldhoff. Ein Termin steht noch nicht fest.

Aus der Jugend in den Kader hochgezogen wurde Finja Rohs, die Erfahrungen in der Bundesliga sammeln soll. Beim Supercup dürfte sie aber noch nicht zum Einsatz kommen. Das Halbfinale stellt sich wie folgt dar: ERG Iserlohn – SC Bison Calenberg (Sa., 10 Uhr), IGR Remscheid – RSC Cronenberg (Sa., 13 Uhr). Das Finale ist für Sonntag um 12.30 Uhr angesetzt.

Danach – um 14 Uhr – kommt es zur Auslosung der ersten Runde des DRIV-Pokals. Bei Männern wie Frauen blickt man dieser mit großer Spannung entgegen.