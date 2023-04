Ex-Weltmeister könnte beim WSV übernehmen

Handball-Bundesligist BHC ärgert den Meister.

-ad- Der Bergische HC hat sein „Heimspiel“ in Düsseldorf in der Handball-Bundesliga gegen den amtierenden Deutschen Meister SC Magdeburg mit 34:38 (17:16) verloren. Bis zur 40. Minute ärgerte man den Favoriten. Dann schlichen sich kleine Fehler ein. Letztlich zu viele. Schon am Ostersonntag geht es für die Löwen weiter. Dann empfangen sie an identischer Stelle um 16.05 Uhr den HSV Hamburg.

Auch der VfL Gummersbach muss am Sonntag ran, ist um 16.05 Uhr zu Gast bei den Rhein-Neckar Löwen. Nach dem trotz der knappen Niederlage starken Auftritt gegen den THW Kiel sieht sich die Mannschaft von Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson in der SAP-Arena in Mannheim nicht chancenlos. „Wir müssen die gleiche Leidenschaft wie zuletzt an den Tag legen“, fordert Nationalspieler Julian Köster. Der Gastgeber belegt den fünften Rang, hat zuletzt dreimal in Folge verloren.

Der Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV spielt an diesem Samstag um 14 Uhr an seinem Ausweichspielort in Oberhausen (der Rasen im Zoo-Stadion wird erneuert) gegen den 1. FC Kaan-Marienborn. Als Nachfolger von Stephan Küsters wird Ex-Weltmeister Jürgen Kohler als Sportchef beim WSV gehandelt.