Ex-Retter Axel Kilz könnte nun das BVB-Schicksal besiegeln

SC Ayyildiz – BV Burscheid (So., 15.15 Uhr, Honsberg). Es ist schon eine gefühlte Ewigkeit her, da bewahrte Axel Kilz den BV Burscheid vor dem Abstieg in die Kreisliga A. In der Rückrunde der Saison 2003/2004 war das. Fast 20 Jahre später könnte der heutige Trainer des SC Ayyildiz das Schicksal des BVB besiegeln, der bei einer Niederlage auch rechnerisch nicht mehr zu retten wäre. Was längst niemanden mehr überraschen würde.