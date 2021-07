FC Remscheid: Ein Ex-Profi macht den großen Unterschied

Der FC Remscheid verliert in der Fußball-Landesliga mit 2:4 (1:1) gegen den FSV Duisburg. Adel Chihi trifft doppelt.

Von Andreas Dach

Nach dem 2:4 (1:1) gegen den FSV Duisburg ließ er die Mannschaft noch auf dem Rasen einen Kreis bilden und sprach zu ihr. „Ich habe mich für die gute Zusammenarbeit innerhalb der wenigen Tage bedankt“, sagte Markus Hosnjak, Interimscoach des FC Fußball-Landesligisten FC Remscheid. „Aus meiner Sicht ist das Team völlig intakt.“ Dass seine Aushilfstätigkeit nicht mit einem Punkt belohnt wurde oder sogar besser noch mit drei Zählern – das hatte mit einem außergewöhnlichen Akteur auf Gästeseite zu tun. Adel Chihi, einst Profi beim 1. FC Köln, hat mit seinen 31 Jahren nichts von seiner Klasse verloren und steuerte zwei Tore zu den vier Treffern der Gäste bei (5./47.). Er war ein ständiger Unruheherd und direkt beziehungsweise indirekt auch an den weiteren Duisburger Toren (67./73.) beteiligt. „Er hat den Unterschied gemacht“, sagte Hosnjak. „Solch einen Spieler auszuschalten, ist unglaublich schwierig.“

Gut eine Stunde war der FCR gegen den Tabellenzweiten ein Gegner auf Augenhöhe, zeigte eine gute Leistung und große Moral. Adis Babic gelang per Kopfball der Ausgleich zum 1:1 (30.), Aleksandar Stanojevic markierte nach einem mustergültigen Konter das 2:2 (52.). Da waren die Remscheider so richtig gut im Spiel, kombinierten prima und sorgten für Verunsicherung beim Gegner aus dem Ruhrpott. Letztlich setzte sich aber die Qualität des FSV durch. „Wir kassieren zu viele Gegentore“, monierte Toni Angelov. Auch die neue Viererkette in der Defensive, aus der Paul Tilly weichen musste, brachte nicht die entsprechende Sicherheit.

Viele hätten bei einem vermeintlichen Foulspiel an Angelov (11.) zu gerne einen Elfmeterpfiff für den FCR gehört. Der Abwehrmann gab aber zu: „Das war kein Strafstoß.“ Doch auch so kamen die Remscheider zu genügend Möglichkeiten, obwohl mit Ahmed Al Khalil (Dienst) und Ferhat Ülker (Autounfall) zwei prägnante Akteure im Sturm nicht zur Verfügung standen. Dafür zündete Stanojevic endlich („Ich hoffe, das ist jetzt immer so.“), und Patrick Posavec zeigte eine starke Leistung auf dem linken Flügel.

Am Dienstag wird der neue Trainer vorgestellt

Und wer übernimmt in Kürze das Traineramt beim FCR? Der Verein lässt noch keine Informationen aus dem Sack, deutete aber an: „Am Dienstag stellen wir den neuen Mann vor.“ Ramazan Dagdas und Zdenko Kosanovic, die sich die Partie gegen Duisburg im Röntgen-Stadion anschauten, werden es aber nicht sein. Auf alle Fälle wird es der Neue gleich mit einer Personalie zu tun bekommen, die erst jetzt bekannt wurde. Der vormalige Trainer Marcel Heinemann hat vor wenigen Wochen Julian Kanschik suspendiert. Der würde nach eigenen Angaben „gerne weiter für den FCR“ spielen.

FCR: Senderovic, Buscemi, Angelov, Babic, Funke, Langels, Yamaura, Stanojevic, Circir (70. Streit), Posavec, Mehmeti (75. Haba).