Ex-FCR-Spieler Michael Tönnies gestorben

Trauer

+ © Hartmut Reeh/dpa Michael Tönnies © Hartmut Reeh/dpa

Den Namen Michael Tönnies verbinden die meisten Fußball-Fans wohl in erster Linie mit dem MSV Duisburg. Im Ruhrgebiet war der gebürtige Essener auch fußballerisch zu Hause. Doch in der Saison 1995/96 spielte Tönnies auch für den FC Remscheid. Am Donnerstag ist Michael Tönnies im Alter von 57 Jahren verstorben.