Ex-Ambosse fiebern Play-offs entgegen

Die Saison im deutschen Football-Oberhaus, der GFL, biegt auf die Zielgerade ein, und fünf Ex-Ambosse sind noch mittendrin im Geschehen. Mit den Cologne Crocodiles hatten Peter Glauner und Christopher Rohloff als Teil des Trainerstabs sowie die Spieler Jan-Niklas Köhler, Thomas Rockel und Marvin Schatz, die allesamt eine Remscheider Vergangenheit haben, in der Nord-Staffel bereits durch einen 49:7-Erfolg bei den Düsseldorf Panthern am vorletzten Spieltag das Ticket für das Viertelfinale gelöst. Zum Abschluss der regulären Spielzeit gab es am Sonntag ein 31:27 gegen die Berlin Rebels, durch das die Kölner den dritten Platz verteidigten und damit in der K.o.-Runde ab dem zweiten September-Wochenende auswärts auf die Munich Cowboys treffen.