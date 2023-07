Es wird ganz frische Gewinner geben

Auf viele rasante Ballwechsel dürfen sich die Tennisfreunde in dieser Woche ab Mittwoch wieder am Silberberg in Pohlhausen freuen. Das Herren-Doppel-Turnier 77+ wird wieder großen Anklang bei Aktiven und bei Zuschauern finden.

Analyse: So plant TuRa Pohlhausen Tennis für das fünftägige Herren-Doppel-Turnier 77+.

Die 22. Auflage steht unmittelbar bevor. Von Mittwoch bis Sonntag trägt TuRa Pohlhausen Tennis das beliebte Bergische Herren-Doppel-Turnier 77+ auf der Anlage am Silberberg aus. Die Vorfreude beim Ausrichter, bei den Aktiven und bei den Zuschauern ist bereits groß. Wir sagen Ihnen, was man zu der Veranstaltung unbedingt wissen muss.

Von wann bis wann wird an den einzelnen Tagen gespielt?

An den Wochentagen sind die Zeiten zwischen 16.45 und 20 Uhr fest eingeplant. Am Samstag werden die Partien zwischen 9 und 19 Uhr ausgetragen, der Sonntag ist von 10 bis 15.30 Uhr geblockt.

Wie viele Doppel werden auf den fünf Plätzen um die Siegerehren kämpfen?

Nachdem im vergangenen Jahr mit 42 Duos die absolute Kapazitätsgrenze erreicht war, darf man sich auch diesmal wieder über ein „volles Haus“ freuen. Wieder sind 42 Doppel dabei, theoretisch könnte man sogar noch auf 45 erweitern.

Wie soll das Wetter werden?

Grundsätzlich kann sich kurzfristig immer noch etwas ändern. Insgesamt sieht es nach eher gemischten Bedingungen aus, wobei sich die Temperaturen so zwischen 17 und 21 Grad einpendeln sollen. Ein paar Regentropfen können immer mal wieder runterkommen. Gar nicht schön sind die Prognosen für Donnerstag. „Das scheint der Krisentag zu sein“, mutmaßt Organisator Frank Hemmerling.

Gäbe es grundsätzlich die Möglichkeit, kurzfristig in die Halle auszuweichen?

Ja, bei TuRa Pohlhausen Tennis hat man vorgesorgt. Die Hallen des SC Rot-Weiß Remscheid, des TC Westen und in Bergisch Born können im Fall der Fälle genutzt werden. Dann aber müsste man den Ablauf wahrscheinlich straffen, weil es sonst zu zeitlichen Problemen kommen könnte.

Welches sind die Favoriten, welches die Vorjahresgewinner?

Die stärksten Spieler des Vorjahres sind diesmal nicht dabei. Markus Nippes (Achillessehnenprobleme) und Bastian Sauer (Urlaub) haben nicht gemeldet. Sollte es nicht zu Überraschungen kommen, dürften die von 1 bis 4 gesetzten Doppel den Sieg unter sich ausmachen. Dies sind: Dennis Bonna/Frank Piesker, Andrew Lux/Dirk Reichert, Udo und Björn Zirden sowie die Lokalmatadore Florian Kogel und Björn Seide.

Gibt es außer Ruhm und Ehre etwas zu gewinnen?

Jedes Doppel zahlt ein Nenngeld, auf die Sieger warten Geld- (Kategorie A) beziehungsweise Sachpreise (Kategorien B und C).

Die Veranstaltung steht unter anderem deshalb bei vielen Spielerinnen und Spielern hoch im Kurs, weil die Organisation top ist. Wer hat diesbezüglich diesmal den Hut auf?

Als Turnierleiter fungieren Frank Hemmerling und Peter Köhn. Sie arbeiten vertrauensvoll mit dem Vorstand zusammen, der sich aus Anika Graf (1. Vorsitzende), Michael Diel (2. Vorsitzender), Kerstin Kohlmann (Geschäftsführerin), Peter Köhn (Sportwart, siehe oben), Anja Kogel (Jugendwartin), Angela Platt (Festausschussvorsitzende) und Daniela Bilstein (Pressewartin) zusammensetzt. Dazu kommen weitere Helferinnen und Helfer, die unverzichtbar sind.

Der Modus des Turniers hat einen besonderen Reiz.

Das addierte Alter der beiden Doppelpartner muss mindestens 77 Jahre ergeben. So ist es in der Vergangenheit schon mehr als einmal dazu gekommen, dass Teams aus Großvater und Enkel bestanden haben. Dazu kommt es in diesem Jahr aber nicht. Ein absolutes Plus ist auch, dass jede Doppelpaarung zu mindestens drei Spielen antritt – in Dreiergruppen spielt jeder gegen jeden. Danach werden die K.o.-Runden eingeläutet. Je nach Platzierung in der Vorrunde wird das in den Kategorien A, B oder C der Fall sein.

Die Haupttage in Pohlhausen dürften einmal mehr der Samstag und der Sonntag sein.

Genau so ist es. Am Samstag stehen die Achtel- und Viertelfinals an, der Sonntag ist für die Halbfinals und die Endspiele vorgesehen. Dann wird jeweils auch der größte Publikumsandrang erwartet.

Wie sieht es mit dem Rahmenprogramm aus?

Im Mittelpunkt steht einmal mehr die Players Night, die am Samstag um 19 Uhr beginnt und diesmal durch Live-Musik der Band „Oh! Rooster“ bereichert wird. Bei diesem fröhlichen Miteinander ist in der Vergangenheit schon manch einer am Bierwagen versackt. Dazu gibt es über die Tage verteilt diverse attraktive Aktionen. Wie eine Dunlop-Tombola oder eine BMW-Fahrzeugshow. Hemmerling: „Wir haben auch diesmal wieder ein gediegenes Programm, bei welchem sich unsere Sponsoren präsentieren können.“

Was gibt es sonst noch Neues?

Eine WhatsApp-Gruppe, in welcher sich alle Turnierteilnehmer wiederfinden, soll den Ablauf erleichtern. So können Terminverschiebungen oder ein Ausweichen in die Halle kurzfristig mitgeteilt werden. Diese gute Idee und auch die Umsetzung stammen von Peter Köhn.

Rubrik

Immer dienstags greifen wir spezielle Themen auf und haken nach. Gibt es Fragen, die bislang unbeantwortet geblieben sind? Sind da noch Dinge, die einsortiert werden müssen? Das machen wir jeweils in Form einer Analyse. Diesmal geht es zum das Herren-Doppel-Turnier 77+ von TuRa Pohlhausen Tenns, welches von Mittwoch bis Sonntag stattfindet.