Der frühere Spieler und Trainer Lukas Steinhoff ist zurück im Handballgeschäft.

Von Peter Kuhlendahl

Lukas Steinhoff ist zurück im Handballgeschäft. Wie und wann ist es dazu gekommen?

Lukas Steinhoff (lacht): Es war doch nur eine Frage der Zeit. Los ging es im November vergangenen Jahres im Nachwuchsbereich der HG Remscheid. Die dortige B-Jugend wurde von Nils und Dominik Adamek trainiert. Aus Studiengründen musste Dominik dann aufhören. Dann haben die beiden, die ich selbst in der Jugend trainiert habe, mich einfach gefragt. Und da ich auch die Spieler bereits kannte, habe ich zugesagt. Am Anfang nur sporadisch. Dann wurde es immer mehr.

Allerdings nehmen Sie aktuell mit diesem Team als A-Jugend der HSG Radevormwald/Herbeck an den Qualifikationsspielen zur Oberliga teil. Das müssen Sie erklären.

Steinhoff: Die Erklärung ist im Grunde ganz einfach. In Remscheid gibt es ja eine Jugendkooperation zwischen der HGR, dem Remscheider TV und dem Lüttringhauser TV. Die besagt, dass die Nachwuchsmannschaften Jahr für Jahr rotieren und unter den Namen einer der Kooperationsvereine antreten. Sie wäre jetzt als RTV im Einsatz gewesen. Darüber hinaus gibt es eine Vereinbarung, dass der Verein dann auch den Coach stellt. Ob das gut ist, sei dahingestellt. Wir als Trainer hätten das natürlich akzeptiert. Aber die Mannschaft wollte nicht.

Und wie ist es dann weitergegangen?

Steinhoff: Die Eltern haben die Initiative ergriffen. Und dann ist die Mannschaft geschlossen nach Radevormwald gewechselt und wir mit. Dass der frühere HGR-Spieler Lukas Pütz bei der HSG mittlerweile an verantwortlicher Stelle mitwirkt, war natürlich förderlich.

Sie haben betont, dass es am Anfang sporadisch war. Haben Sie denn wieder richtig Blut geleckt?

Steinhoff: Allerdings. Ich habe schnell gemerkt, dass ich es ganz oder gar nicht machen möchte. Nur ein wenig im Hintergrund arbeiten ist nicht mein Ding. Ich wollte wieder in die erste Reihe.

Das waren Sie bis ins Jahr 2019 bei der HGR. Da haben Sie das Team als Trainer in die Regionalliga geführt und sich dann entschieden, aufzuhören. Was war damals der Grund?

Steinhoff: Das waren berufliche Gründe bei mir. Der Job und die Arbeit als Trainer eines Regionalligisten waren da einfach nicht unter einen Hut zu bringen.

Rückblickend war es nicht nur aus diesem Grund die richtige Entscheidung, oder?

Steinhoff: Allerdings. Natürlich konnte keiner ahnen, dass wenig später die Corona-Pandemie ausgebrochen ist unter der natürlich auch der Sport sehr gelitten hat. Ich kann vor allen nur den Hut ziehen, die in dieser Zeit versucht haben, den Betrieb am Laufen zu halten. Für mich wäre es ehrlich gesagt nichts gewesen.

Haben Sie denn den Handball verfolgt, als es wieder möglich war?

Steinhoff: Ich war oft in Wermelskirchen und habe mir Spiele des WTV angeschaut, die ja Jacek Krajnik trainiert. Außerdem habe ich mir viele Spiele in der Handball-Bundesliga live vor Ort angesehen.

Nur bei der HGR waren Sie nie in der Halle. Warum?

Steinhoff: Ich wollte da den Abstand wahren. In der neuen Saison wird sich das aber ändern. Ich werde dann die Spiele in der Regionalliga verfolgen und bin gespannt auf die Arbeit des neuen HGR-Trainers Nelson Weisz.

Noch mal zurück zur HGR. Haben die Verantwortlichen da nicht das Gespräch gesucht, um sie wieder mehr an den Verein zu binden?

Steinhoff: Um es mal so auszudrücken. Im Nachwuchsbereich war die Kooperation auch da nicht unbedingt förderlich, weil da zu viele Personen an verschiedenen Strängen ziehen. Es gab von meiner Seite auch ein Jugendkonzept. Aber es wurde zerredet.

Gibt es das Konzept jetzt in Radevormwald?

Steinhoff: Nein. Da braucht es keins. Die Jugendvorstände Ines Engstfeld und Frank Alsdorf leisten dort tolle Arbeit. Sie sind fast täglich in der Halle und bespielen alle Kanäle.

Sie und das gesamte Team fühlen sich also wohl?

Steinhoff: Wir sind mit offenen Armen empfangen worden. Haben tolle Möglichkeiten. Dafür nehmen die Jungs auch viel in Kauf. Einige wohnen zum Beispiel in Hasten und müssen durch die ganz Stadt nach Radevormwald fahren.

Wie sind die sportlichen Ziele mit der Mannschaft? Aktuell steht das Team ja in den Qualispielen für die Oberliga.

Steinhoff: Wir treten da als jüngerer Jahrgang an. Das merkt man schon in der A-Jugend. Gegen Langenfeld gab es einen 17:16-Sieg. Gegen den HSV Gräfrath ein 15:15-Remis. Da wir nur eine Dreiergruppe haben, sind wir alle für die nächste Runde mit Teams vom Mittelrhein qualifiziert. Die Punkte werden dann aber mitgenommen.

Unabhängig davon, in welcher Liga das Team spielt. Wie geht es in der Saison 23/24 weiter?

Steinhoff: Wir werden insgesamt einen Kader von 23 Spielern haben. Es sind auch einige leistungsstarke Jungs aus Wuppertal dazugekommen, die zunächst auch nach Remscheid wechseln wollten. Wir werden dann zwei Teams bilden.



Gibt es Ziele?

Steinhoff: Es ist ein Projekt, das auf zwei Jahre angelegt ist. Am Ende ist es nicht so wichtig, wo man dann platziert ist. Unser Ziel ist es, den einen oder anderen Spieler an die erste Seniorenmannschaft heranzuführen. Und es gibt einige, die das schaffen können.



Wie sieht Ihre handballerische Zukunft aus? Könnten Sie sich vorstellen, auch wieder im Seniorenbereich zu arbeiten?

Steinhoff (lacht): Ich bin ja quasi wieder auf dem Markt. Und eine Anfrage, ein Team zu coachen, gab es bereits. Für mich ist es in erster Linie wichtig, Spaß zu haben. Und das habe ich aktuell mit den Jungs. Mit ihnen will ich die nächsten beiden Jahre arbeiten. Und dann schaue ich mal, was sich ergibt.

Zur Person

Lukas Steinhoff wurde am 11. Juli 1986 in Wuppertal geboren, ist aber in Lennep aufgewachsen und wohnt in Lüttringhausen. Der studierte Sozialarbeiter ist liiert und arbeitet in der Gemeinde-Psychiatrie. Außerdem ist er als Organisationsberater für Firmen in deren Mitarbeiterbereich aktiv. Seine handballerische Wiege steht bei der TG Lennep. In der Jugend auch hat er auch beim Remscheider TV und in Rade gespielt. Im Seniorenbereich, mit einem Jahr Unterbrechung bei Eintracht Hagen, bei der HG Remscheid. Dort begann auch seine Trainerkarriere.