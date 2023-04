Es gibt zwei Sichtweisen

-ad- Aus Sicht von Sebastian Pichura war das Spiel „so schlecht wie das Wetter“. Und das Wetter war arg übel. Beim Test zwischen dem Bezirksligisten Dabringhauser TV und dem von Pichura trainierten Landesligisten SV 09/35 Wermelskirchen kam es zu einem 3:3 (0:2). Immerhin: Toremäßig konnte man nicht meckern. Marvin Dattner, Ahmed Öztürk und Filipe de Almeida trafen für den Gastgeber. Für 09/35 waren Emre Circir (2) und Umut Demir erfolgreich. DTV-Coach Patrick Grün: „Ein sehr guter Test. In der zweiten Hälfte waren wir besser.“ Am Samstag kommt es zu einem weiteren Testspiel. Dann tritt Bezirksligist SSV Bergisch Born um 12 Uhr beim SV Altenberg an.