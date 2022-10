Es gibt keine Geschenke

Es ist ein Spitzenspiel. Das zweite in dieser Saison für die Bezirksliga-Fußballerinnen der TG Hilgen. Fest steht: Um die weiße Weste und die Tabellenspitze zu verteidigen, werden sie sich am Sonntag um 12.30 Uhr beim Tabellendritten TSV Fortuna Wuppertal II ordentlich strecken müssen. Viele in der Liga wollen die TGH-Frauen endlich straucheln sehen. Trainer Tim Klammer sagt deshalb auch: „Uns wird nichts geschenkt. Aber wir verlieren nicht den Fokus.“ Zudem bietet der Kader viele Variationsmöglichkeiten. Erst recht, seitdem Jennifer Steinborn und Michelle Manns nach ihren Verletzungen wieder dabei sind. -ad-