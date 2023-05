Es geht rund – durch Wipperfürth sogar doppelt

Am 21. Mai kommt es zur 105. Auflage des Profi-Rennens „Rund um Köln“.

„Rund um Köln“ tangiert das Bergische Land nicht nur gerne, sondern auch in ziemlicher Regelmäßigkeit. Das ist am 21. Mai nicht anders, wenn der radsportliche Rennklassiker wieder quer durch unsere Region führt. Beim ältesten Profiradrennen Deutschlands wird Wipperfürth beim Eliterennen der stärksten internationalen Teams wieder zum Wendepunkt. Der extreme 27-Prozent-Anstieg rauf zum höchsten Punkt der Rennstrecke in Agathaberg ist die steilste Bergprüfung. In der Vergangenheit haben sich viele Radsportfreunde auch schon in Radevormwald, Wermelskirchen und Hückeswagen an diesem Megaereignis erfreut.

Der Klassiker wird zum 105. Mal gestartet. Los geht es im Rheinauhafen von Köln. Voraussichtlich um kurz vor 12 Uhr werden die ersten Profi-Fahrer von Kürten aus kommend die Stadtgrenze von Wipperfürth in Furth erreichen. Danach kann man die Radsportler gleich zweimal erleben. Sie fahren Doppelrunden durch Wipperfeld (ca. 12 Uhr und 12.37 Uhr) runter in die Innenstadt und am Marktplatz vorbei (ca. 12.08 Uhr und 12.46 Uhr) hoch nach Agathaberg (ca. 12.13 Uhr und 12.51 Uhr) und weiter nach Thier (ca. 12.29 Uhr und 13.07 Uhr).

Da gibt es die Topathleten quasi zum Anfassen direkt vor der Haustüre zu erleben. Was die Bürgervereine Agathaberg, Thier und Wipperfeld nutzen, um alle Radsportbegeisterten zu sogenannten „Eventpoints“ einzuladen. Bei Bratwurst, Kölsch und Kuchen lassen sich die Rennen am besten genießen. In der Wipperfürther Altstadt findet zudem der City-Biathlon statt, und verkaufsoffene Geschäfte bieten ab 13 Uhr einen Sport- und Shoppingsonntag an.

Gerechnet wird in diesem Jahr mit 21 internationalen Topteams und 140 Profifahrern. Es wird also schwierig genug für Nils Politt vom Team Bora-hansgrohe, seinen letztjährigen Sieg zu wiederholen. -ad-