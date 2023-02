Es geht munter weiter

Jugendfußball: Niederrheinpokal

Mit einem am Ende souveränen 4:0 (1:0)-Erfolg über den TuS GW Wuppertal haben die A-Junioren des SSV Bergisch Born das Achtelfinale des Niederrheinpokals erreicht, wo ihnen der ganz große Gegner erneut verwehrt bleibt. Am kommenden Sonntag um 11 Uhr treffen sie mit dem FC Kray aber auf einen starken Niederrheinligisten, der Nachwuchs-Bundesligist MSV Duisburg mit 4:3 ausgeschaltet hat. Die Borner Tore gegen Wuppertal erzielten Asaad Waher Omar, Marvin Pak, Semi Molla und Fynn Schlamm.

Der BV Burscheid, Ligakonkurrent des SSV in der Bergischen Leistungsklasse, verpasste durch ein bitteres 4:5 (2:3) gegen den GSV Moers das Achtelfinale und damit eine Auseinandersetzung mit der U19 des Wuppertaler SV. Tore: Max Nunziata (2), Jannick Schnitzler und Furkan Asut.

Keine Chance hatten die C-Junioren des FC Remscheid, die dem MSV Duisburg mit 0:4 (0:4) unterlagen. 100 Zuschauer am Jahnplatz waren Zeuge, wie sich der Gastgeber aber nach Kräften wehrte und nach der Pause die Null hielt.

Die D-Juniorinnen des Hastener TV mussten in ihrer Erstrundenbegegnung ebenfalls die Klasse des Gegners anerkennen. Sie zogen gegen den FSV Hilden mit 2:8 (1:5) den Kürzeren. Elena Lakraa und Ida Justen trafen.

Im Achtelfinale kommt es zu folgenden weiteren Paarungen: Die Borner B-Junioren empfangen am Sonntag (Uhrzeit noch offen) den MSV Duisburg, die C-Junioren spielen bereits am Samstag (15 Uhr) beim SC St. Tönis. Bei den Mädchen hat die B-Jugend des Hastener TV am Samstag um 12 Uhr am Stadtpark Borussia Mönchengladbach zu Gast. Die C-Juniorinnen tragen ihr Heimspiel gegen erst am 1. März (18 Uhr) aus. Der Gegner ist noch nicht ermittelt. fab