Es bleibt noch ein Fünkchen Hoffnung auf den Titel

Rollhockey: IGR-Frauen unterliegen im ersten DM-Finale.

Wenn vor einer Sportveranstaltung die Nationalhymne gespielt wird, steht etwas besonders ins Haus. Schade nur, dass bei der 1:4 (0:1)-Niederlage der Frauen der IGR Remscheid im ersten Endspiel um die Deutsche Meisterschaft gegen den RSC Cronenberg die äußeren Umstände der Veranstaltung nicht angemessen waren.

Zum einen hatten nur wenige Zuschauer den Weg in die Sporthalle Hackenberg gefunden. Zum anderen verlor das Schiedsrichtertrio in der zweiten Halbzeit, als es auf der Platte etwas ruppiger zuging, völlig die Übersicht. „Ich hoffe, dass der Verband bei der Ansetzung des zweiten Spiels ein glücklicheres Händchen hat“, erklärte IGR-Trainer Thomas Beck, für den die Niederlage aber andere Ursachen hatte.

In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie der beiden aktuell besten Teams Deutschlands führten jeweils individuelle Fehler der Gastgeberinnen zu den Toren der Wuppertalerinnen, die Marie Tacke (17.), Lea Seidler (32./45.) und Maren Wichardt (35.) erzielten. Der Ehrentreffer, der Lea Steinmetz Sekunden vor der Schlusssirene gelang, hatte allenfalls statistischen Wert.

Das Auslassen der eigenen Möglichkeiten war ansonsten der zweite Grund für die Pleite. „Mit dem Auftritt des Teams bin ich aber eigentlich zufrieden“, erklärte Beck, der deshalb die Hoffnung auf den Titel nicht aufgegeben hat. Aber dazu müssen seine Schützlinge am kommenden Samstag in Wuppertal gewinnen, um ein weiteres Spiel zu erzwingen, das tags darauf ebenfalls in Cronenberg stattfinden würde.

Doch dazu müssen eben die Chancen genutzt werden. Wie die von Annika Zech in der 23. Minute, als sie frei an der RSC-Keeperin scheiterte. Zech war zum ersten Mal nach ihrer Handverletzung im Einsatz. Allerdings war sie erkältungsgeschwächt in die Partie gegangen. Aber auch Anna Behrendt und Saphira Giersch vergaben aus aussichtsreichen Positionen.