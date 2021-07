Eryürük lässt die Hoffnung weiter leben

Fußball: SC 08 Rade gewinnt erstes Spiel der Relegation mit 1:0.

Von Andreas Dach

Im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga hat sich der SC 08 Radevormwald in eine gute, nicht aber in eine sehr gute Ausgangsposition gebracht. Sicher ist: Nach dem hart erkämpften und letztlich auch glücklichen 1:0 (1:0)-Erfolg im ersten Relegationsspiel gegen den Kevelaerer SV wird die Mannschaft von Frank Dombrowski beim Rückspiel am Samstag an ihre Grenzen und wahrscheinlich auch darüber hinaus gehen müssen. Ein schön herausgespielter Treffer von Ali Eren Eryürük (21.) sorgte letztlich für die Entscheidung.

Der von ihm aus halbrechter Position geschossene Ball war eindeutig im Netz gelandet, dann aber durch ein Loch hinten herausgeflutscht. Was wütende Proteste der Gäste zur Folge hatte. Der regionalligaerfahrene Schiri Alexander Buss aus Witzhelden ließ sich aber nicht beirren.

In der zweiten Hälfte hatte der Gastgeber gegen einen körperlich robusten Gegner viel Dusel, als das Leder in der 80. Minute an den Pfosten klatschte. Zudem zeigte Torhüter Sebastian Weber eine gute Leistung. „Wir haben das Beste aus fast nichts gemacht“, war Dombrowski mit der Leistung seines Teams nicht einverstanden. Trotzdem: Die Null steht. Und das Netz sollte man am Kollenberg tunlichst flicken.

SC 08 Rade: Weber, Fer. Özmen, Kleinjunge, Rogowski, Keller, Brocksieper, Schneider, Modica (46. S. Kilic), H. Kilic, Citirik (90. Kowalski), Eryürük (85. Er).