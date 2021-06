IGR übt erstes Endspiel

Max Richter laboriert an einer Hüftprellung. Aus diesem Grund muss er am Donnerstagabend gegen Darmstadt zuschauen.

Bundesligist empfängt im Nachholspiel Darmstadt.

Von Peter Kuhlendahl

Knapp zehn Tage bevor es in den Play-offs um die Deutsche Meisterschaft um alles oder nichts geht, steht für die IGR Remscheid am Donnerstagabend (20 Uhr, Sporthalle Hackenberg) in der Bundesliga ein echtes Finale auf dem Programm. Denn im Nachholspiel gegen den RSC Darmstadt hätten die Remscheider im Falle eines Erfolges den dritten Tabellenplatz endgültig eingetütet. Und damit würde die IGR der ERG Iserlohn im Viertelfinale aus dem Weg gehen und am übernächsten Wochenende vermutlich auf den TuS Düsseldorf-Nord treffen.

Wienberg fordert einen Sieg gegen die Hessen

„Die Liga ist in dieser Saison zwar sehr ausgeglichen, aber es wäre schon angenehmer, wenn wir nicht auf Iserlohn treffen würden“, sagt IGR-Trainer Marcell Wienberg, der natürlich einen Sieg gegen die Hessen einfordert. Dabei verhehlt der Coach nicht, dass er seine Schützlinge am ungewohnten Spieltermin ein wenig im Vorteil sieht. „Zu diesem Zeitpunkt trainieren wir in der Halle. Die Darmstädter haben eine weite Anreise.“

Aus diesem Grund hatten die Gäste auch versucht, die Partie an einem anderen Tag auszutragen. Aufgrund des Pokalspiels der IGR am vergangenen Samstag und der Reise der Remscheider ins Trainingslager nach Australien in den beiden Wochen davor, konnte aber kein anderer Termin gefunden werden. Am eigentlichen Spieltag vor knapp drei Wochen waren die Darmstädter bei der Hinfahrt mit einem Motorbrand an ihrem Kleinbus auf der Autobahn liegengeblieben.

Ohne personelle Sorgen können aber die Remscheider nicht in die Partie gehen. Max Richter (Hüftprellung) und Lukas Kuhn (Handverletzung) müssen passen. Bei den Darmstädtern ist derweil mit Alexandre Andrade einer ihrer wichtigsten Akteure nicht mit von der Partie, da er eine Sperre absitzen muss.