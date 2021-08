FCR ist gegen Born haushoher Favorit

Der FCR wird Ferhat Ülker und dessen Torinstinkt am Samstag sehr vermissen – der Torjäger befindet sich im Urlaub und kann am Pokalfinale nicht teilnehmen.

Das Finale steigt am Samstag um 17.30 Uhr auf den Sportplatz Honsberg.

Von Andreas Dach

Der FC Remscheid gegen den SSV Bergisch Born. Der Landesliga-Aufsteiger gegen den A-Kreisligisten. Der hohe Favorit gegen den krassen Außenseiter. Klingt so, als wäre schon alles klar vor dem Finale um den Fußball-Kreispokal, das am Samstag um 17.30 Uhr auf den Sportplatz Honsberg ausgetragen wird. Oder?

Natürlich würde es überraschen, wenn der FCR nicht als Gewinner aus dem ligamäßig ungleichen Duell hervorgehen würde. Und doch: „Ein Selbstläufer wird das nicht“, sagt FCR-Trainer Zdenko Kosanovic. Nach dem feststehenden Aufstieg hatte sein Team die Bezirksliga-Saison nur noch lässig ausklingen lassen und in den letzten beiden Partien elf Gegentore kassiert. Ganz schön happig. Dass es jetzt locker mal eben den Hebel auf den Ernsthaftigkeitsmodus umgelegt bekommt, erscheint zumindest diskutabel.

„Wie soll ich jetzt die notwendige Spannung aufbauen?“, fragt Kosanovic, der den Termin des Pokalfinals zwei Wochen nach dem Saisonende als „unglücklich“ empfindet. „Ich hoffe, dass das nun nicht jedes Jahr so ist.“

Ülkers Urlaub macht die Sache nicht einfacher

Natürlich hat sein Team ein paar Trainingseinheiten absolviert, um nicht gänzlich unvorbereitet zu sein. Aber dass die Spieler dem Endspiel entgegenfiebern, ist rund um das Röntgen-Stadion gerade nicht zu beobachten. Dass die Torgarantie in Person von Ferhat Ülker urlaubsbedingt nicht dabei ist, macht die Aufgabe zudem nicht einfacher. Man muss abwarten, wen Kosanovic an vorderster Stelle aufbietet, zumal mit Adis Babic eine mögliche Option wegen Schmerzen in der Kniekehle auszufallen droht. „Er hat nicht trainiert“, berichtet der Coach.

Was auch für Offensivkraft Rodrigue Deadwood gilt. Seitdem dem Angreifer mitgeteilt worden ist, dass der Verein in der kommenden Spielzeit nicht mehr mit ihm plant, ist er nicht mehr aufgetaucht. Schwierig vorstellbar, dass der schnelle Mann es sich für das Pokalfinale noch einmal anders überlegt.

+ Born muss auf Dominic Stratemeyer verzichten. © Holger Battefeld

Trotz allem glaubt Kosanovic fest an den Sieg. „Born wird rennen, kämpfen und kratzen bis zum Umfallen“, mutmaßt er. „Wenn wir das aber auf dem großen Platz am Honsberg clever lösen, müssten wir gewinnen.“

Beim Gegner schätzt man die Ausgangslage realistisch ein. „Wir wissen, dass wir uns nicht auf Augenhöhe mit dem FCR bewegen“, sagt der neue Coach Sascha Odina. „Aber wir wollen unsere Möglichkeiten als Underdog nutzen.“

Um die Mannschaft besser kennenzulernen, hat er sie in dieser Woche dreimal zum Training gebeten. So sollte jeder die Chance bekommen, sich zu präsentieren, um in die Anfangsformation zu rutschen.

Am Tag vor dem Finale kommt ordentlich etwas in die Pfanne

Einem Trio ist dies nicht möglich. Emre Akgün (Fuß), Dominic Stratemeyer (Knie) und Robin Gillich (Hüfte) fallen aus. Trotzdem haben Odina und sein Kompagnon Tim Janowski die Aufstellung betreffend die Qual der Wahl. Am Dienstag waren 20 Spieler beim Training, für Freitag haben sich sogar 24 angekündigt. Bestimmt nicht nur deshalb, weil man sich nach der letzten Einheit im Vereinsheim bei „Martino“ lukullisch auf den Finaltag einstimmen wird. „Er ist so etwas wie unser Chef de Cuisine“, verdeutlicht Odina lächelnd. Man mag sich gar nicht vorstellen, was der Küchenchef alles in der Pfanne zaubern würde, sollte der SSV das Endspiel für sich entscheiden . . .