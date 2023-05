Er macht weiter, immer weiter . . .

Birger Michel hat als Physiotherapeut viel für die Menschen und den Sport getan.

Von Andreas Dach

Herzlichen Glückwunsch, Herr Michel. Vor wenigen Tagen war ein 50. Geburtstag zu feiern.

Birger Michel: Leider nicht meiner. Ich bin ja schon ein paar Tage älter. Nein, ich habe seit eben 50 Jahren eine Praxis für Physiotherapie in der Mattheystraße.

Viele Menschen kennen Sie von dort, zum Teil schon seit Jahrzehnten. Ebenso viele aber auch von Ihrer Tätigkeit im Sport.

Michel: Zu Zeiten von Horst vom Bruch war ich für einige Jahre als Physiotherapeut beim BV 08 Lüttringhausen tätig. Zudem in identischer Funktion 22 Jahre lang bei der Rollhockey-Nationalmannschaft. Damals bin ich über Wolfgang Jex dazu gekommen. Auch bei der IGR habe ich mal ausgeholfen.

Momente, welche Sie nie vergessen werden.

Michel: Genau so ist das. Wenn ich Wolfgang Jex heute schon mal in der Stadt treffe, kommen wir thematisch immer wieder auf einen Punkt, an welchem es heißt: „Weißt du noch . . .“

Jex war so etwas wie der beste Rollhockeyspieler, den Remscheid je hatte. Gemeinsam haben Sie eine Menge erlebt.

Michel: Ich war von 1976 bis 1998 bei der Nationalmannschaft. Unter anderem bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona, als Rollhockey eine Demonstrationssportart gewesen ist. Das waren unglaubliche Momente. Ich habe mit im Olympischen Dorf gewohnt, habe auch andere Sportarten aus nächster Nähe erlebt. Wie beispielsweise den Endlauf über 100 Meter. Dieter Baumann, Heike Drechsler, Michael Stich – ich habe sie alle dort gesehen und getroffen.

Klingt wirklich nach spannenden Augenblicken, wovon es noch einige mehr gab.

Michel: Ich denke an die Rollhockey-Weltmeisterschaft in Argentinien. Da waren 16000 extrem heißblütige Zuschauer in der Halle. Oder an Brasilien – da sind wir am Strand beraubt worden. Ja, langweilig wurde es nie.

Da gilt auch für Ihre – wenn auch deutlich kürzere Zeit im Fußball.

Michel: Ich habe viele schillernde Persönlichkeiten aus der Remscheider Fußballszene kennenlernen dürfen. Ich denke an Friedel Giegeling, Detlef Pirsig, Adi Pinter, Horst Döppenschmidt oder Peter Nattermann.

Einige sind regelmäßig in Ihre Praxis gekommen.

Michel: Dann nenne ich nur mal Namen wie Dieter Stachel, Rolli Böttger und Manni Reichert, die ich behandelt habe.

Die Frage muss kommen und sei erlaubt: Sie stehen mit ihren 78 Jahren, die man Ihnen freilich nicht ansieht, noch immer in der Praxis. Warum?

Michel: Sicher ist sie erlaubt, und mir war auch klar, dass sie kommen wird. Die Antwort ist ganz einfach – weil es mir immer noch Spaß macht. Wissen Sie, wenn ich 14 Tage in Urlaub war, freue ich mich gegen Ende hin schon wieder auf meine Arbeit. Solange das so ist, werde ich weiter vor Ort sein.

Sind Sie ein Workaholic, oder können Sie nicht loslassen?

Michel: Das ist einfach so in mir drin. Auf Drängen meiner Frau bin ich freitags aber doch schon gar nicht mehr dort. Ich habe drei Angestellte, die in Fulltime für mich tätig sind. Zudem sitzt meine Frau am Empfang. Da kann ich mich freitags auch um andere Dinge kümmern. Ich spiele Golf, ich fahre Fahrrad, und unser Garten in Küppelstein ist ja schließlich auch zu versorgen. Es gibt genug zu tun.

Sie haben ihr Leben lang gejoggt und haben Tennis gespielt.

Michel: Das ist mir leider heute nach mehreren Knie-OPs nicht mehr möglich. Früher war ich drei- bis viermal pro Woche Laufen. Tennis habe ich mit Leuten wie Michael Geh und Guido Schröder gespielt – 40 Jahre lang beim SC Rot-Weiß Remscheid.

Unzufrieden wirken Sie nicht.

Michel: Warum sollte ich auch unzufrieden sein? Es ist alles gut so, wie es ist. Am 2. April 1973 habe ich mich damals selbstständig gemacht. Zu den Zeiten gab es nur drei physiotherapeutische Angebote in Remscheid. In der Badeanstalt in der Freiheitstraße, in der Hochstraße und eben bei mir. Wenn man bedenkt, wie viele Möglichkeiten dieser Versorgung es heute gibt. Einzelne Patienten sind mir bis heute treu geblieben. Da freue ich mich sehr drüber. Es rührt mich richtig, wenn ich helfen kann und konnte und die entsprechenden positiven Rückmeldungen bekomme. Unsere Räumlichkeiten sind mit den Ansprüchen mitgewachsen. Inzwischen sind wir bei 140 Quadratmetern. Da ist auch für mich noch Platz . . .

Zur Person

Birger Michel wurde am 1. März 1945 in Rheinböllen geboren. Der gelernte Physiotherapeut ist verheiratet (Gabriela), hat zwei Kinder (Daniela, Chantal) und zwei Enkelkinder (Nick, Lea). In seinem Beruf war er mehr als zwei Jahrzehnte für die Betreuung der deutschen Rollhockey-Nationalmannschaft verantwortlich und hat sich auch bei den Fußballern des BVL mit ganzem Herzen eingebracht.