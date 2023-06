Er kennt alle Extreme des Fußballsports

Luciano Velardi freut sich auf seine Traineraufgabe beim Dabringhauser TV.

Von Andreas Dach

Wermelskirchen. Luciano Velardi ist der neue Trainer des Dabringhauser TV und soll den Fußball-Bezirksligisten in der kommenden Spielzeit als Nachfolger von Patrick Grün nach zwei Zitterjahren in ein ruhigeres Fahrwasser führen. Wie er das anstellen möchte und was ihn an seiner Aufgabe am Höferhof reizt, das verriet er der RGA-Sportredaktion.

Sie kommen vom Oberligisten FSV Duisburg, haben es als Spieler sogar auf zwei Bundesliga-Einsätze beim VfL Bochum gebracht. Ist der DTV kein Rückschritt? Zumal die Fahrerei auch nicht die angenehmste ist.

Luciano Velardi: Die Fahrerei ist mir relativ egal. Solange ich Spaß an meiner Arbeit habe, mache ich das gerne. Da bin ich ganz anderes gewohnt. Als ich für Kleve in der Oberliga gespielt habe, bin ich fünfmal pro Woche dorthin gefahren.

Dann noch einmal konkret zum DTV – wie ist das Engagement zustande gekommen?

Velardi: Ich bin schon seit längerem mit Acar Sar befreundet. Wir schätzen uns schon seit vielen Jahren. Der Kontakt war immer da, zumal Acar auch schon mit meinem Bruder Michele in Sudberg gespielt hat. Vor zwei, drei Wochen haben wir uns zum ersten Mal lose unterhalten und haben schnell zueinander gefunden. Ich habe das Gefühl, dass wir beide die gleiche Sprache sprechen. Also haben wir uns geeinigt und gehen die Aufgabe an.

Sar wird nicht nur als Sportlicher Leiter, sondern auch als Co-Trainer fungieren. Sitzen dann nicht zwei Heißsporne gemeinsam auf der Bank? Schließlich haben Sie beide südländische Wurzeln.

Velardi: Ich sehe mich eher als ruhigen Typ. Selbstverständlich schütze ich meine Mannschaft, wenn ihr Unrecht getan wird. Aber eigentlich bin ich eher ruhig. Was ich an guten Erfahrungen in meiner Laufbahn mitgenommen habe, versuche ich einfließen zu lassen. Was nicht so gut gewesen ist, möchte ich gerne vermeiden.

Was wissen Sie überhaupt über den DTV?

Velardi: Ich kenne die Sportanlage, ich habe den Vorstand kennengelernt und ich weiß, dass es sehr familiär zugeht. Das hat seinen Reiz, weil ich eine ähnliche Erfahrung mal zusammen mit meinem Bruder Michele beim TSV Beyenburg gemacht habe. Letztes Jahr ist es beim DTV sportlich nicht so berauschend gelaufen. Allerdings war es sensationell, wie es am Ende der Spielzeit noch gelungen ist, sechs Siege aus sieben Spielen einzufahren.

Wie sieht es mit den Personalien aus? Wie ist da die Aufgabenverteilung?

Velardi: Da Acar Sar auch Sportlicher Leiter ist, liegt das in seinem Bereich. Jeder hat seine Aufgabe, wobei wir selbstverständlich in engem Austausch sind. Wichtig ist, dass das gegenseitige Vertrauen da ist. Und das ist bei uns der Fall.

Wie würden Sie sich selbst als Trainer beschreiben oder charakterisieren?

Velardi: Ruhig, sachlich und fachlich. Erfolg muss man sich erarbeiten, man bekommt nichts geschenkt. Auf jeden Fall bin ich kein Schleifer. Mir ist es wichtig, mit den Jungs respektvoll und ehrlich umzugehen. Ich möchte ihnen viele positive Dinge vermitteln, welche ich auch als aktiver Fußballer erleben durfte.

Das klingt alles sehr nach Friede, Freude, Eierkuchen.

Velardi: Ich habe beim besten Willen nicht nur positive Dinge erlebt. Aber auch daraus kann man Stärke ziehen. Bei mir waren eigentlich alle Extreme dabei – von der Fast-Insolvenz eines Vereins bis hin zu zwei Spielen in der Fußball-Bundesliga. Beim VfL Bochum war das vor und 20 Jahren gewesen.

Wie kam es dazu?

Velardi: Ich habe öfter bei den Profis mittrainiert, ohne dass ich selbst einer gewesen wäre. Ich war Spieler der 2. Mannschaft des VfL in der Oberliga und saß in der Bundesliga mehrfach auf der Bank. Zweimal bin ich in der Spielzeit 2002/2003 eingewechselt worden. Witzigerweise war das beide Male gegen den TSV 1860 München. Einmal habe ich sogar ein Tor vorbereitet. Mitspieler waren beispielsweise Dariusz Wosz, Paul Freier, Delron Buckley und Sebastian Schindzielorz.

Sie selbst waren schnell und torgefährlich. Denken Sie deshalb auch als Trainer offensiv?

Velardi: Ich gebe gerne zu, dass ich offensives Spiel mag und lieber mit 5:4 als mit 1:0 gewinne. Aber man muss sich auch den Gegebenheiten anpassen und die Spieler erst einmal kennenlernen. Ich werde nichts durchboxen, alle müssen von der gemeinsamen Ausrichtung überzeugt sein.

Wann startet der Dabringhauser TV mit dem Training?

Velardi: Bei uns geht es am 3. Juli los, und die Testspieltermine stehen schon fest. Ich bin froh, dass sich Acar Sar darum gekümmert hatte.

Zur Person

Luciano Velardi wurde am 20. August 1981 in Wuppertal geboren. Mit seiner Ehefrau Anette hat er zwei Kinder. Der Niederlassungsleiter einer Zeitarbeitsfirma, der in Remscheid lebt, hat im Alter von vier Jahren beim TSV Ronsdorf mit dem Fußballspielen begonnen. Er brachte es bis zu zwei Einsätzen in der Bundesliga.