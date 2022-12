Enorme Verstärkungfür den FSC Remscheid

Topmann kommt aus Berlin.

Das ist ein Ding: Mit Peter A. Pfalzgraf hat der FSC Remscheid seit dem vergangenen Monat ein prominentes neues Mitglied in seinen Reihen. „Peti“, wie ihn Freunde und sportliche Weggefährten nennen, hat seinen bisherigen Club in Berlin verlassen und sich dem Verein im Bergischen Land angeschlossen.

Dort verspricht man sich enorm viel von dem Mann, der dafür steht, Entwicklungen im Fallschirmsport voranzutreiben und Innovationen stets offen gegenüberzustehen. Er ist ein Antreiber. Ein Macher. Ein Nimmermüder. Der Vorsitzende Klaus Mathies sagt: „Er kennt den FSC Remscheid sehr gut und weiß, dass er bei uns jegliche Unterstützung erhalten wird.“

Als Aktiver hat Pfalzgraf deutsche Rekorde (in der Formation und im freien Fall) und Weltrekorde (in der Großformation) aufgestellt, war/ist zudem Schiedsrichter, Bundestrainer und Funktionär. Kurz: Nicht viele bringen solch einen Erfahrungsschatz mit. Das Einzige, was ihn daran hindern könnte, weitere Rekorde anzugreifen, ist sein Alter. -ad-