Endspiel für Grün-Weiß

An diesem Samstag um 14 Uhr ist es so weit. Auf der heimischen Anlage am Schneppendahl empfangen die Tennis-Herren 30 des TC GW Lennep den TC Kaiserswerth zum Endspiel um den Niederrheinliga-Aufstieg. Die Konstellation an der Tabellenspitze der 1. Verbandsliga ist recht simpel, Grün-Weiß-Spieler Dennis Bonna bringt sie auf den Punkt: „Die Mannschaft, die gewinnt, steigt auf.“ Erwartet wird eine starke Düsseldorfer Truppe, gegen die die Lenneper alles in die Waagschale werfen wollen. „Wir werden es versuchen und freuen uns auf Unterstützung“, sagt Bonna. fab