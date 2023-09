Ekstase! Dhünner feiern in der Nachspielzeit

Die Bezirksliga.

Von Fabian Herzog

TSV Solingen – SSV Dhünn 2:3 (0:2). Bis tief in die Nachspielzeit sah alles nach einer Duplizität der Vorwoche und dem 2:2 gegen Solingen-Wald 03 aus. Doch dann drang Spielertrainer Dennis Schmidt, der sich erst in der Schlussphase eingewechselt hatte, in den Aufderhöher Strafraum ein, spielte all seine Routine aus und holte auch ohne Gegnerkontakt einen Strafstoß heraus. Dieses Geschenk des Schiedsrichters nahm Anis Geus dankend an, verwandelte und sorgte beim Aufsteiger für Ekstase (90.+5). „In der Pause habe ich den Jungs gesagt, dass mir ein Punkt diesmal nicht reicht“, berichtete Schmidt, der entsprechend happy war: „Ich bin unheimlich stolz auf die Jungs.“

Mit einer bärenstarken Energieleistung hatten sich die Dhünner, bei denen Tobias Ritter und Marius Suchanoff die etatmäßige Innenverteidigung hervorragend vertraten, der Solinger Qualität entgegengestellt. Immer wieder kamen diese zwar zum Abschluss, doch immer wieder bekam der SSV auch einen Fuß dazwischen. Und dann war ja immer noch Keeper Tim Posingies da, der ebenfalls eine klasse Leistung zeigte. Gekrönt wurde diese in Durchgang eins von zwei Kontern: Den ersten verwandelte Til Schiller nach Foul an Dominik Margies per Strafstoß (44.), den zweiten Robin Eisenkopf gewohnt abgeklärt. Als die Gastgeber ran- (61., Foulelfmeter) und dann auch zum Ausgleich (84.) kamen, schien es wieder „nur“ einen Punkt zu geben. Aber der Schein trog.

S SVg. Heiligenhaus – SSV Bergisch Born 1:7 (0:3). Fantastischer Auftritt der Borner, die dem Aufsteiger nicht den Hauch einer Chance ließen. „Das war eine richtig runde Sache“, freute sich Trainer Tim Janowski. Die Tore erzielten Aleksandar Stanojevic (55./58.), Francesco Di Donato (2.), Luca Dantas (26.), Ferat Sari (29.), Jannik Hoffmeister (84.) und Hakan Sagmak (64.). Letztgenannter mit einem tollen Links-Fernschuss. Janowski: „Den hat er satt erwischt.“

Dabringhauser TV – 1. FC Wülfrath 1:2 (1:0). Trotz Pausenführung durch Ahmed Öztürk (32.) erlebte der DTV den ersten Rückschlag dieser Spielzeit. „Das war von vorne bis hinten rein gar nichts“, kommentierte Co-Trainer Acar Sar die „verdiente Niederlage“.

SF Baumberg II – SC Ayyildiz 2:0 (1:0). Auch das Kellerduell ging für die weiter punktlosen Remscheider verloren. „Wir besiegen uns jedes Mal selber“, ärgerte sich Trainer Furkan Köstereli über individuelle Abwehrfehler und ausgelassene Torchancen. Gegentore in der 18. und 56. Minute besiegelten die Niederlage.