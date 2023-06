Einwurf: Vor verschlossenem Tor

Mit großem Brimborium ist vor wenigen Wochen von der Stadt Remscheid im Stadion Reinshagen der zweite Kunstrasenplatz nach erfolgter Grundsanierung und Umbau wieder eröffnet worden.

Dabei war sich die Verwaltungsspitze einig, dass die Sportstätte noch attraktiver für die zahlreichen Vereine sei, die die vielfältigen Angebote nun nutzen können. Wenn das Stadion denn geöffnet ist. . . Seit Beginn der Sommerferien lauten die Öffnungszeiten bis zum 17. Juli montags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 16 Uhr und freitags von 7.30 Uhr bis 15 Uhr. Samstags und sonntags ist es derweil komplett dicht. Wer bitteschön soll zu diesen Uhrzeiten aber da trainieren?

Die Vereine, die aktuell in der Saisonvorbereitung stehen, mit Sicherheit nicht. Wie zum Beispiel die Handballer der 2. Mannschaft der HG Remscheid, die ins Stadion ausweichen wollten, weil die Halle Neuenkamp wegen erneuter Reparaturen bis zum 17. Juli dicht ist. Überstundenabbau beim städtischen Personal in den Ferien hin oder her. Die Vereine und Aktiven schauen mal wieder in die Röhre.