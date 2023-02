Einwurf: Erster Club zieht zurück - Wie viele werden folgen?

Am kommenden Wochenende erwacht der Fußball aus dem Winterschlaf. In den unteren Ligen wird wieder um Punkte gekickt. Auch in den beiden Staffeln der Kreisliga B des Fußballkreises Remscheid, die dann eine dreimonatige Pause hinter sich hat. Seit Ende November ruhte angesichts der jeweils kleinen Anzahl der Teams der Spielbetrieb.