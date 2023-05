Einstige Judokämpferin wird zur Umsteigerin

Sie war erfolgreiche Judokämpferin. Vor drei Jahren hat Katrin Leimgardt ihre Karriere beendet und ist aus dem RTV ausgetreten. Was die 35-Jährige mittlerweile macht? Sie hat eine Ausbildung zur Yogalehrerin absolviert, gibt Vertretungsstunden. Aber das ist längst nicht alles. Ab diesem Donnerstag bietet sie sogenannte Bootcamps an. Klingt martialisch, soll aber in Wirklichkeit für „Spaß und Spannung“ sorgen, wie es Leimgardt nennt.