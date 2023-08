Einspruch von Ayyildiz lässt den DTV kalt

Bei Ayyildiz lief Tristan Maresch erstmals wieder in einem Pflichtspiel für den DTV auf.

2. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga.

Von Fabian Herzog

SC RW Wülfrath – SSV Bergisch Born (So., 14 Uhr). Nach erfolgreichem ersten Spieltag am zweiten bei einem Aufsteiger zu Gast zu sein, klingt zunächst einmal vielversprechend. Bei genauerem Hinsehen relativiert sich die Auswärtsaufgabe der Borner aber.

Die Wülfrather haben ihr Team im Sommer mächtig aufgemotzt, wie eine Delegation des SSV am ersten Spieltag vor Ort beobachten konnte. Unter anderem mit Hasan Ülker (Bruder des früheren FCR-Stürmers Ferhat), Jan-Steffen Meier und Björn Kluft im zentralen Mittelfeld, die allesamt in der Regionalliga oder höher gespielt haben, setzte sich der Neuling mit 2:0 bei Landesliga-Absteiger SC Reusrath durch. „Das ist schon eine super Truppe mit mega Qualität“, findet Borns Trainer Tim Janowski, sagt aber auch: „Die sind auch verwundbar.“ Zumal er bis auf die verhinderten Aleksandar Stanojevic und Pascal Schmid aus dem Vollen schöpfen kann. „Es wird ein 50:50-Spiel“, glaubt der Coach.

Dabringhauser TV – TuSpo Richrath (So., 15.30 Uhr, Höferhof). Auch der DTV gehörte zu den Gewinnern des ersten Spieltags. Oder doch nicht? „Ayyildiz hat Einspruch eingelegt“, bestätigt Dabringhausens Co-Trainer Acar Sar kursierende Gerüchte. Dabei geht es um die Spielberechtigung von Tristan Maresch, der kurzfristig vom FCR zum Höferhof gewechselt ist. „Wir haben ihn mit einem Amateurvertrag ausgestattet und so wird er auch seit dem 11. August als spielberechtigt geführt“, erzählt Sar und sagt: „Es ist alles sauber. Deswegen bin ich da relativ entspannt.“

Der komplette Fokus liege entsprechend auf dem ersten Heimspiel gegen den Aufsteiger, der zum Auftakt dem HSV Langenfeld mit 1:3 unterlegen war. „Das ist aber eine richtig gute Truppe“, lobt Sar die Richrather und ist daher froh, dass Marvin Dattner und Filipe de Almeida wieder an Bord sind. Auch die kurzfristigen Neuzugänge Veliyan Velkov (DV Solingen) und Ozan Keskin (Post SV Solingen) gehören nun zum Team. Cemal Öztürk und Keeper Asterios Karagiannis fehlen allerdings am Sonntag.

SSV Germania Wuppertal – SC Ayyildiz Remscheid (So., 14 Uhr). Beim Wiedersehen der Remscheider mit Flügelflitzer Luca Lenz erwartet Furkan Köstereli eine Wiedergutmachung für den verpatzten Auftakt gegen Dabringhausen (1:2). „Das war ein Tag, an dem nichts lief. So etwas wie Arbeitsverweigerung. Das sollte eine Ausnahme gewesen sein“, sagt der Trainer des SCA. Er ist froh, dass seine Spieler selbstkritisch mit der Niederlage umgegangen sind: „Sie haben erkannt, dass der Wurm drin war.“ Beim Versuch, es besser zu machen, fallen Marco Brausen, Ozan Tatli und Alper Tosun verletzt aus.

Testspiel

Kurzfristig duellierte sich Bergisch Born unter der Woche mit dem TuS Lindlar. Beim 3:3 (1:0) gegen den Kreisliga-A-Tabellenführer trafen Luca Dantas, Jannic Kilter und Marin Postic.