Einige Mannschaften dürften merklich aufatmen

Handball: Die neuen Durchführungsbestimmungen sind bereits wieder verändert worden

Bergisches Land. Am 6. August hatte Handball Nordrhein auf seiner Homepage die neuen Durchführungsbestimmungen für die Saison 2023/24 vorgestellt. Da in der Spielzeit 2024/25 die ehemaligen Verbände Niederrhein und Mittelrhein endgültig unter einem Dach spielen, müssen auch aus diesem Grund Veränderungen her.

Der Kernpunkt ist eine Umstellung von einer vier- auf eine dreistufige Ligenstruktur zwischen der 3. Liga und den Bezirken ohne die Landesligen. Dies hätte einen erhöhten Abstieg zur Folge gehabt. Die Verantwortlichen schienen zu ahnen, dass Kreise und Vereine damit nicht einverstanden sein würden. Eine solche Qualifikationssaison trage sehr viel Unbill und somit Diskussionsstoff mit sich, teilte Handball Nordrhein mit. Erneut heimlich, still und leise erfolgten jetzt weitreichende Korrekturen.

Ein besonders großer Aufreger war, dass ein Abstieg aus der Verbandsliga gleichbedeutend mit dem Absturz in den Bezirk beziehungsweise Kreis bedeutet hätte. Dies wurde jetzt geändert. Es gibt in der neuen Saison bei den Männern und Frauen keine Absteiger. Dies dürfte insbesondere bei den Frauen der HSG Radevormwald und des Wermelskirchener TV für Erleichterung sorgen, da beide Teams mit dem Ziel Klassenerhalt ins Rennen gegangen wären. Derweil richtet die 2. Herren-Mannschaft der Bergischen Panther ihren Blick in dieser Liga nach oben. Eine Änderung gibt es zudem bei den Frauen. Hier wird in der Oberliga – wie schon bei den Männern – eine dritte Oberliga-Gruppe in der Spielzeit 2024/25 eingerichtet. Was damit natürlich nicht uninteressant für die Oberliga-Frauen der Bergischen Panther sein dürfte. lc/ pk