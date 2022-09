Einer hat sogar schon die Quali für die WM

Adler-Trio in Holland am Start.

Ein Trio des RV Adler Lüttringhausen stellte sich im holländischen Veenhuizen einer besonderen Herausforderung und nahm am „Gravel One Fifty“ teil. Dabei handelte es sich um den zehnten Lauf der World Series. Julian Koschik, Ruben Schuischel und Jan Küpper nahmen die 150-Kilometer-Distanz unter die „Schotter-Räder“ und bekamen es mit einer wetterbedingt schwierigen Strecke zu tun. Die Wege waren sehr sandig, was in Kombination mit einsetzendem Regen das Vorankommen erschwerte. Der aufspritzende Dreck sorgte nicht nur für knirschende Zähne, sondern auch für komplett weggebremste Beläge.

Ruben Schuischel landete nach fünfeinhalb Stunden trotz eines Plattens auf Platz 80 in der Gesamtwertung und Rang 44 in der Ü19. Eine Woche zuvor hatte er bereits 307 Kilometer in Tschechien bei einem Rennen auf dem Gravelbike zurückgelegt.

Julian Koschik, schon für die WM im Oktober in Italien qualifiziert, wurde 109. gesamt und belegte Platz 35 in der Ü35. Für Jan Küpper wurden es Rang 122 gesamt und Platz 51 bei der Ü19. -ad-