Eine prima Idee wird mit Leben erfüllt

Diese Treffen haben fast schon so etwas wie Tradition. Immer in der dritten Dezember-Woche kommen ehemalige Fußballer des Kreises Remscheid zum feucht-fröhlichen Gedankenaustausch auf dem Weihnachtsmarkt zusammen. Initiiert hat das Frank von der Mühlen, ehemals in Diensten der TS Struck. „Hinterher geht es dann zum Absacker in die Grüne Gans“, sagt Jürgen Koll, der früher bei der 1. Spvg. Remscheid gespielt hat. Dort, bei Lothar Clemm, fühlt man sich bestens aufgehoben. Nach einer Coronapause waren diesmal alle heiß drauf, sich wiederzusehen. Mit dabei waren Klaus Wagner, Hartmut Eichler, Peter Eichler, Frank von der Mühlen, „Hannemann“ Plätzer, Jürgen Koll, Bernd Butzke, „Wolle“ Diezl, Bernd Lindmeyer, Thomas Pahl, Artur Schwob und Ralf Kalbitz. Verhindert waren Martin Bodmann, Norbert Proske, Klaus Simon und Leo Schönhals.