Eine interne Lösung erweist sich am Ende als Glücksgriff

Die 3. Mannschaft des SSV Bergisch Born hat sich den Aufstieg in die Kreisliga A gesichert.

Von Andreas Dach

Jan Ronge und Marco Forte waren die umjubelten Torschützen zum 2:0 (1:0)-Sieg beim TV Herbeck gewesen. Seit dem 30. April steht fest: Der SSV Bergisch Born III hat vorzeitig den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga A geschafft. Ein Wunder? Eine Überraschung? Von beidem wahrscheinlich ein bisschen. Denn: Die Zukunft der Dritten hatte vor einiger Zeit noch an seidenem Faden gehangen. Als Marcel Fuchs als Trainer in die Zweite des SSV hochgezogen worden war, war guter Rat teuer. Eine interne Lösung sollte sich als Glücksgriff erweisen. Der Solinger Holger Dieckmann, der vor dem Corona-Ausbruch die A-Jugend gecoacht hatte, übernahm die Verantwortung. Anderthalb Jahre ist das her. Mit einer gesunden Mischung aus routinierten und zum Teil noch sehr unerfahrenen Spielern gelang vier Spieltage vor dem Ende der Coup.

Sehr zur Freude der Vereinsverantwortlichen, die in der eigenen Dritten ein weiteres wichtiges Auffangbecken für die vielen talentierten Nachwuchsakteure sehen dürften. „Bei der Partie in Herbeck hatten wir ein Durchschnittsalter von 22,5 Jahren“, schildert der Solinger Dieckmann, der bei seiner Arbeit Unterstützung von Sabrina Beckmann bekommt. Sie ist idealerweise auch seine Lebensgefährtin.

Zwölf Vorbereitungsspiele hatte der SSV III vor der Saison absolviert, um nichts dem Zufall zu überlassen. Das scheint gefruchtet zu haben. Wie auch die gute bis sehr gute Trainingsbeteiligung. Noch einmal der frühere Fußballer des RSV Kohlfurth und des VfB Solingen: „Durchschnittlich haben wir 18 Leute beim Training.“ Ihm ist es wichtig, „keine Hobbytruppe, sondern eine ambitionierte Mannschaft zu trainieren“. Das hat er allen klar gemacht. Und seine Worte scheinen angekommen zu sein.

So hat sich das Ansehen der Dritten geändert. Auf Kreisebene, aber auch im eigenen Verein. Er selbst lobt das gute Verhältnis zu Tim Janowski und Marcel Fuchs, den Trainern der 1. und 2. Mannschaft. Und freut sich, dass schon die nächsten Akteure aus der A-Jugend nachrücken. Zehn Mann sind es. „Und die“, glaubt Dieckmann, können ja nicht alle in die Erste. Der eine oder andere dürfte also auch den SSV Bergisch Born III verstärken. Künftig in der Kreisliga A.