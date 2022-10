Ein Trio qualifiziert sich für NRW-Meisterschaften

Die SG Remscheid kann auf ein extrem erfolgreiches Wochenende zurückblicken. Bei den Verbandsmeisterschaften auf der Kurzbahn in Wuppertal sicherten sich die Schwimmerinnen und die Schwimmer bei 72 Starts großartige 29 persönliche Bestzeiten, zwei Titel, eine Vize-Meisterschaft und vier dritte Plätze. Drei Aktive haben sich für die NRW-Meisterschaften am 5. und 6. November in Wuppertal qualifiziert.