Ein Trio nimmt dieVerfolgung auf

Beim Wettstreit um die beliebte RGA-Torjägertrophäe grüßt Fynn Schneider immer noch vom Platz an der Sonne. Der Akteur des SC 08 Radevormwald hatte in der Vorwoche drei Treffer erzielt, die immer noch für die Spitzenposition reichen. Allerdings blieb Schneider mit den Radern am Sonntag bei der 1:5-Klatsche in Solingen-Wald ohne eigenen Treffer.