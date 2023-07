Ein Trio freut sich über die WM-Bücher

In diesem Buch gibt es alle Infos zur WM.

Verlosung

Remscheid. Der Start in die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen war für die deutsche Nationalmannschaft optimal. Im australischen Melbourne landete das Team am Montagvormittag einen 6:0 (2:0)-Kantersieg gegen Marokko. Damit dürfte das WM-Fieber für das Turnier auch hierzulande weiter steigern.

Viele Leserinnen und Leser fieberten bereits vor ein paar Tagen dem Start entgegen. Deshalb war die Resonanz auf die Verlosung des großen WM-Buchs sehr groß. Das perfekte Begleitwerk zur Weltmeisterschaft ist im riva-Verlag erschienen. In Zusammenarbeit mit dem Verlag konnten wir drei Exemplare verlosen. Da die Resonanz sehr groß war, brauchte man also schon eine große Portion Glück, um zu den Glückspilzen zu gehören. Unter allen, die sich per E-Mail beteiligten, wurde schließlich drei Gewinnerinnen beziehungsweise Gewinner ausgelost und von uns benachrichtigt. Dies sind die Hückeswagenerin Brigitte Scheid sowie die Remscheider Klaus Balzer und Thomas Krauser. pk