Ein Trio des JCW rockt die Ruhrgames

Judo: Phil Cabecana begeistert auf internationalem Terrain.

Wermelskirchen. Venray gilt als Hochburg des Judosports. Traditionell findet dort, in Holland, eins der größten Jugendturniere Europas statt. Um sich dort durchzusetzen, ist eine besondere sportliche Qualität erforderlich. Genau diese hat ein junger Athlet des JC Wermelskirchen vor wenigen Tagen auf beeindruckende Weise nachgewiesen.

Phil Cabecana beendete das Großturnier als Gewinner und durfte sich zurecht feiern lassen. In der beeindruckenden Atmosphäre machte das Riesentalent in all seinen Kämpfen kurzen Prozess und entschied alle Kämpfe innerhalb nur weniger Sekunden für sich. Er marschierte in seiner Gewichtsklasse förmlich durch den Wettbewerb.

Das war schon bei seinen drei Auseinandersetzungen in der Vorrunde so. Dann – im Halbfinale – gewann Phil Cabecana durch eine taktische Finte vorzeitig. Als wäre das kaum zu toppen gewesen, beendete er das Finale innerhalb von nur zwölf Sekunden für sich mit der Spezialtechnik Uchimata. Der Lohn: Das im wahrsten Sinne des Wortes größte Edelmetall seiner jungen Karriere.

Trainingskamerad Leopold Harms unterstützte den Gewinner mit aller Kraft vom Mattenrand aus. Er selbst hatte ein hartes Los erwischt und war nach zwei Niederlagen ausgeschieden.

Nicht ganz so weit zu reisen brauchten weitere junge Judokas des JCW. Ein Trio nahm im Duisburger Landschaftspark an den Ruhrgames teil. Carolin Scheida begab sich von der ersten Auseinandersetzung an auf Medaillenjagd und durfte nach sechs Siegen verdientermaßen Gold vom bundesoffenen Sichtungsturnier mit nach Hause nehmen. Silber wurde es für Hannah Glauner in ihrem ersten U17-Jahr. Am Tag zuvor hatte sie bei den Deutschen-Mixed-Team-Meisterschaften bereits Gold gewonnen.

Für Ida von Grünberg war die Konkurrenz (noch) zu stark. Sie schied nach zwei Niederlagen aus. ad