Ein Topspiel in Hilgen

Je später der Abend, desto attraktiver die Gäste. Mit dem LTV Wuppertal II kreuzt an diesem Donnerstag um 20.45 Uhr der verlustpunktfreie Tabellenführer der Handball-Verbandsliga zum Nachholspiel in der Max-Siebold-Halle bei den Bergischen Panthern II auf. „Wir müssen Jan Micus und Kevin Knaupe in den Griff bekommen“, weiß Trainer Erwin Reinacher um die Qualitäten des Halbrechten und des Mittelmanns der Gäste. Sein Kader verändert sich nicht. Gegebenenfalls gibt es Unterstützung aus der eigenen 3. Mannschaft. ad