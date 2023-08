Ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage

Born gewinnt, Dhünn wieder 2:2, Ayyildiz unterliegt.

Von Andreas Dach

und Peter Kuhlendahl

SSV Dhünn – 1. Spvg. Solingen-Wald 2:2 (1:1). Obwohl der Aufsteiger immer noch auf den ersten Sieg wartet, betonte Dhünns Sportlicher Leiter Kristian Fischer: „Wir sind in der Liga angekommen.“ Auch weil die Gastgeber gut in die Partie fanden. Mit einem Kopfball brachte Fabian Rick sie in der 39. Minute verdient in Führung. Lehrgeld bezahlte der SSV dann kurz vor der Pause. Per Freistoß glichen die Gäste aus. Nach dem Seitenwechsel drängten die Klingenstädter. Aber nach einem Konter sorgte Robin Eisenkopf nach knapp einer Stunde für die erneute Führung. Die hielt bis zur 71. Minute. Dann glichen die Gäste wieder aus. In der Folge war die Partie offen. Mit Chancen auf beiden Seiten. Die größte Möglichkeit der Solinger vereitelte der früh eingewechselte Tobias Ritter, der ein bärenstarkes Spiel machte, auf der Linie.

SC Ayyildiz Remscheid – SV Rot-Weiß Wülfrath 0:4 (0:2). Drei Spiele, kein Punkt, 3:11-Tore: Die Bilanz des SC Ayyildiz liest sich besorgniserregend. Auch gegen den allerdings stark eingeschätzten Aufsteiger aus Wülfrath konnte der Bock nicht umgestoßen werden. Dabei steigerte sich der Gastgeber nach einer schwachen ersten Halbzeit (Gegentore: 25./40.) zwar und kam zu Chancen – der Ball wollte aber nicht ins Tor. Unter anderem traf Ömer Akyüz nur die Latte. Und so kam, was kommen musste. Je mehr der SCA öffnete, desto besser wurden die Kontergelegenheiten der Gäste. Zwei davon nutzen sie für den Todesstoß (64./73.). „Danach sind wir zusammengebrochen“, sagte Trainer Furkan Köstereli. „Aber die Saison ist noch lang.“ Das klingt kämpferisch.

SSV Bergisch Born – SF Baumberg II 4:1 (3:0). Pflichtaufgabe erfüllt! Der SSV läuft so langsam heiß. Gegen die Zweitvertretung des Oberligisten imponierte vor allem die erste Hälfte, als alle drei Stürmer der Borner trafen: Aleksandar Stanojevic (14.), Francesco di Donato (20.) und Jannik Hoffmeister (28.). Das war starker Fußball, an welchem sich auch Trainer Tim Janowski erfreute: „Wir waren klar am Drücker und haben auch in der Höhe verdient geführt.“

Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste auf eine Ergebniskorrektur, nahmen das Heft zeitweise in die Hand. Wieder Janowski: „Wir haben das super verteidigt und hatten immer wieder gute Balleroberungen.“ Dass zum Teil klarste Kontermöglichkeiten nicht konsequent genug zu Ende gespielt wurden, ist vielleicht das einzige Manko des Tages gewesen. Nach Stanojevics zweitem Treffer (87.) war alles klar, Baumbergs Tor in der 89. Minute nicht mehr als ein Schönheitsfleck. Janowski: „Wir sind wieder in der Spur.“