Ein Neuer für Ayyildiz, und der DTV probt

Remscheid./Wermelskirchen. Anderthalb Wochen vor dem Start in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga hat sich der SC Ayyildiz Remscheid noch einmal verstärkt. Vom Landesliga-Absteiger 1. FC Wülfrath kommt Innenverteidiger Ozan Tatli zum Honsberg. „Er ist ein sehr guter Fußballer“, sagt Geschäftsführer Bülent Atsan. In der vergangenen Spielzeit hat Tatli 17 Spiele für die Kalkstädter absolviert und dabei zwei Tore erzielt. Heimatverein des 30-Jährigen ist der ASV Wuppertal, für den er auch bereits in der Landes- und der Bezirksliga gespielt hat.