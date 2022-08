Ein Muster ohne Wert

Panther testen gegen Eupen.

Es sollte die Generalprobe und der Härtetest vor dem Saisonstart in der 3. Liga in einer Woche werden. Doch das letzte Vorbereitungsspiel der Bergischen Panther gegen den KTSV Eupen (Sa., 15 Uhr, Max-Siebold-Halle) wird zunehmend zu einem Muster ohne Wert. Der Grund: Vor der Partie gegen das Team, das in der gemeinsamen niederländisch-belgischen 1. Liga spielt, ist die Ausfallliste der Panther noch länger geworden. „Wir werden mit einer Mischung von Akteuren der 1. und 2. Mannschaft sowie Gastspielern auflaufen“, sagt Trainer Marcel Mutz.

Zu den bisherigen Langzeitverletzten Max Weiß und Simon Wolter hat sich nun auch noch Lukas Elverfeld (Schulter) gesellt. Justus Ueberholz muss wegen seiner schweren Hüftprellung weiter passen. Henrik Heider hat sich eine Blessur am Ellenbogen zugezogen. „Daher lautet eine Vorgabe im Spiel gegen die Belgier, dass es keine weiteren Ausfälle gibt“, betont Mutz.

Ab Anfang der Woche beginnt dann die ganze Konzentration auf den Saisonstart. Da steht am Sonntag, 4. September (17 Uhr, Max-Siebold-Halle), in Hilgen gleich das Knallerderby gegen den Nachbarn TuS Opladen auf dem Programm. Um einen großen Andrang an der Tageskasse zu vermeiden, sollte man sich eine Karte im Vorverkauf sichern. Die gibt es bei Waerder&Lorenz Steuerberater in Burscheid oder Intersport Middendorf in Wermelskirchen. -pk-

Weitere Infos unter: www.bergische-panther.de