Ein Finale geht sogar in den Champions Tiebreak

Das Peter-Hausmann-Turnier des TC Grün-Weiß Lennep wird den hohen Erwartungen gerecht.

Remscheid. Der jüngste Teilnehmer (Robert Quella) war 25 Jahre alt. Bei den ältesten (Jürgen Buchholz und Peter Branscheid) hätte man schon einen Blick in ihre Ausweise werfen müssen, um zu glauben, dass sie schon stolze 81 Jahre alt sind. Das Peter-Hausmann-Doppel-Turnier des TC Grün-Weiß Lennep deckte alle altersmäßigen Paletten ab.

Und nicht nur das. Es erfüllte auch sportlich und gesellschaftlich jegliche Erwartungen. „Alle waren glücklich und zufrieden“, bestätigte Martin Hausmann, Sohn des vor sieben Jahren verstorbenen Peter Hausmann. Nach dem einstigen Vorsitzenden des TC Grün-Weiß ist das Turnier benannt, welches nach einer Zwangspause (Corona) am Wochenende wieder ordentlich Fahrt aufgenommen hat. Gottseidank. Im Juli noch hatte man wegen eines Konkurrenzturniers in Wermelskirchen auf die Ausrichtung verzichtet, im August machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Jetzt – am zweiten September-Wochenende – passte alles. Sieht man einmal von der Zerrung ab, die sich Günter Westermann am Samstag zuzog und die ihn zur Aufgabe zwang. Für ihn sprang mal eben Hans Schildmann ein, seines Zeichens auch schon 80 Jahre alt.

Das ist das Geheimnis eines solchen Turnieres. Jeder ist für den anderen da. Wie auch im Falle von Peter Branscheid. Der frühere Turnierleiter stand jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. So geht ein vernünftiges Miteinander. Und wenn dann auch noch feines Tennis gespielt wird, kann man auf eine tolle Veranstaltung zurückblicken. Bei den Herren 80+ setzten sich der angeschlagene Benjamin Voss und Thomas Iskra im Champions Tiebreak mit 10:8 gegen Lars Schöller und Robert Quella durch. Eine tolle Partie.

Nicht minder spannend ging es bei den Herren 120+ zu. Es gewannen Rainer Feller und Holger Schreck mit 6:4, 6:4 im Finale gegen Ralph Schöpp und Frank Hemmerling. Die Trostrunde ging an Wolfgang und Sebastian Großer – durch ein 6:2, 6:0 gegen Wolfgang Willig und Georg Kowatzky. Heißes Tennis bei heißen Temperaturen.