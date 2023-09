Ein Duo belegt vordere Ränge in Xanten

Ein erfolgreiches Wochenende für Bergische Athleten.

Bergisches Land. Triathlon: Zwei Aktive vom Team TriForce-Vital RS nahmen erfolgreich am sehr gut organisierten Nibelungen-Triathlon in Xanten teil. Bei optimalen äußeren Bedingungen startete Kerstin Honigh-Bauhaus dort über die olympische Distanz (1500 m Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) und kam auf eine Endzeit von 3:13:17 Stunden. Damit belegte sie in ihrer Altersklasse den siebten Rang. Carsten Gattinger war über die Sprint-Distanz dabei (500/17/5) und erreichte das Ziel trotz eines Sturzes nach 1:09:13 Stunden. Damit wurde er 13. in seiner Altersklasse.

Badminton: Nach einem Remis zum Saisonauftakt bleibt die SG Wermelskirchen/Wipperfürth in der Badminton-Bezirksklasse weiterhin ungeschlagen. Gegen den Kölner FC BG VII setzte man sich nun mit 5:3 durch und machte einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt. Der war als Ziel ausgegeben worden. Für die Punkte sorgten Christian Neugebauer, Marc Wallitschek, Pascal Bekendam und Janine Kneib in den Einzeln. Dazu setzte sich das Frauen-Doppel mit Andrea Mayer und Janine Kneib durch. ad