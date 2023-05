Ein Derbysieg plus Zeit für große Gefühle beim WTV

In der Landesliga überraschen die Panther III und die Soldaten – ATV verliert spät gegen HGR II.

Von Andreas Dach

Wermelskirchener TV – HSG Rade/Herbeck 27:26 (14:14). Erst feierte die Dritte des WTV den Aufstieg in Kreisliga, dann gelang der Zweiten der Klassenerhalt in der Bezirksliga. Da mochte die 1. Mannschaft nicht nachstehen und machte den Derbysieg fix. „Das wird eine epochale Nacht“, blickte Männerwart Marc Johann freudig auf die Stunden nach den Spielen voraus. Er selbst hatte auch für emotionale Momente gesorgt, als er Urgestein Björn Hilverkus (Ende der aktiven Zeit) offiziell verabschiedete, Nicole Gehrmann für ihren Dauerdienst an der Kasse einen dicken Blumenstrauß zukommen ließ und Carsten Mundhenk sowie Fabian Kowalke tschüss sagte.

Zum Spiel: Der Gastgeber schüttelte sich nach Rot für Basti Krutzki (24.) kurz, wollte den Sieg im Anschluss mehr. Immer dann, wenn die Temposchiene über Justin Loureiro Marques angeworfen wurde, hatte die HSG schlechte Karten. Doch sie gab sich nie auf, schnupperte nach dem 23:27-Rückstand an einem Remis. Trainer Björn Frank bedauerte: „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt.“ Ein weiterer Neuzugang für die kommende Saison könnte Chris Pfeiffer von der HGR II sein.

Tore WTV: Loureiro Marques (10), Benscheidt (4), Krutzki (4/1), Halbach, Siebert (je 3), Müller, Hedderich, Rützenhoff (je 1).

Tore HSG: Jäschke (11/4), Rother (4), Böhmer (3), Schoermann (3/2), Molz, Hoffmann (je 2), Franken (1).

Vohwinkeler STV – Bergische Panther III 27:39 (18:20). Ohne den aus familiären Gründen verhinderten Trainer Timo Adams – er wurde von Daniel Blum und Angelos Romas vertreten – zeigten die Gäste eine ihrer besten Offensivleistungen der Saison. Romas sagte: „Wir haben immer eine Lösung gefunden.“ Mit zunehmender Zeit passte auch die Abwehr- und Torhüterleistung besser. Tore: Hain (10), Bick (8), Scheel (7), Gwosdz, Kleinert (je 5), Heider (4).

HC BSdL – DJK Unitas Haan II 32:34 (14:17). Große Enttäuschung bei den Soldaten, die es verpassten, mit einem Punktgewinn den zweiten Platz in der Liga sicherzustellen. Der berechtigt am Saisonende möglicherweise noch zum Aufstieg. „Vor der Pause hatten wir unsere schwächste Phase“, sagte Spielertrainer Björn Sichelschmidt. Dem 11:16-Rückstand ist man lange hinterhergelaufen, führte beim 30:29 sogar. Doch es reichte nicht. Tore: Voss (8/4), Hackländer (6), Paulsen (5), Zapf (4), Söhnchen, D. Förster (je 3), Bersau (2), Heppner (1).

ATV Hückeswagen – HG Remscheid II 25:26 (15:19). Für die gute Moral kann man sich beim ATV nichts kaufen. Als Daniel Bangert drei Treffer in Folge zum 25:25 gelangen, schien der Gastgeber einen Punkt im Brunsbachtal zu behalten. Doch Leo Bona entschied die Partie für die HGR 32 Sekunden vor dem Ende. Deren Co-Trainer Arne Schmidt lobte die „kämpferische Leistung“. Er gab aber auch zu: „Ein Unentschieden wäre sicher auch in Ordnung gegangen.“ ATV-Coach Jens Greffin beschrieb die letzten Sekunden des Spiel als „dramatisch“. Da hatte man Ballbesitz und warf den Ball ins Aus. Eine einfache Manndeckung von Tobi Bonekämper hatte für Verwirrung gesorgt.

Tore ATV: Bonekämper (7), Bangert (7/3), T. Kuhlwilm (4), Frischmuth, Borisch (je 2), Cantow, Krempel, L. Schotters (je 1).

Tore HGR II: Merckelbach (7), A. Jungjohann (5), Pfeiffer (4), Franz (3), Müller (3/1), Kinder (2), Bona, Schumacher (je 1).